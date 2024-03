Baj lehet a gyerekkori lusta szemből

Azoknál a felnőtteknél, akiknek gyermekkorukban a lusta szemként is ismert ambliópiájuk volt, nagyobb eséllyel alakulhat ki magas vérnyomás, elhízás és metabolikus szindróma felnőttkorban, valamint fokozott a szívroham kockázata – írja a MedicalXpress egy frissen publikált kutatásra hivatkozva. Az ambliópia, vagyis a lusta szem egy olyan állapot, melynek során a retinális kép agyi kapcsolata nem fejlődött ki teljesen, így vagy az egyik, vagy pedig mindkét szem csökkent látásélességű. A kutatás vezetője, Jugnoo Rahi professzor szerint száz gyermekből nagyjából négyet érinthet, és ezen esetek túlnyomó többségét a gyermekkori látásvizsgálatok során ki is szűrik.

A kutatók több mint 126 ezer, 40 és 69 év közötti férfi és nő adatait elemezték az Egyesült Királyság Biobank rendszerében. Az itt tárolt betegadatok alapján arra voltak kíváncsiak, hogy a vizsgált alanyokat gyermekkorukban kezelték-e ambliópia miatt, és hogy felnőttkorukban is fennáll-e ez az állapot. Azt is megvizsgálták, hogy van-e orvosi diagnózisuk cukorbetegségről, magas vérnyomásról vagy szív-/agyi érbetegségről. Emellett a testtömegindexüket (BMI), vércukorszintjüket és koleszterinszintjüket is összevetették a kapott adatokkal.

Meglepő kapcsolatot fedeztek fel a lusta szem és bizonyos betegségek között. Fotó: Getty Images

A vizsgált csoportból összesen 3238 embernél diagnosztizáltak gyermekkorban ambliópiát, többségük (82,2 százalék) pedig felnőttként is gyengébben látott az egyik szemével. Az eredmények azt mutatták, hogy a gyermekkorukban ambliópiás betegeknél 29 százalékkal nagyobb volt a cukorbetegség, 25 százalékkal a magas vérnyomás és 16 százalékkal az elhízás előfordulása. A szívinfarktus kockázata is nagyobb volt náluk – még akkor is, ha ezen állapotok egyéb kockázati tényezőit (például egyéb betegségek, etnikai hovatartozás és társadalmi osztály) is figyelembe vették.

A szerzők hangsúlyozták, hogy az eredmények ellenére sem mutatható ki közvetlen ok-okozati összefüggés az ambliópia és a felsorolt betegségek között. Attól sem kell tartani a szülőknek, hogy az ambliópiával diagnosztizált gyermek mindenképpen szenvedni fog a felsorolt betegségektől felnőttkorban. Érdemes ugyanakkor a látásproblémák esetén nagyobb figyelmet fordítani a megelőzésre és a rendszeres szűrésre – tették hozzá.