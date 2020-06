A tervezett terhesség előnyei

Egy korábbi, összesen a Föld 80 országára kiterjedő felmérés szerint átlagosan minden tízből négy terhesség előre nem tervezetten jön létre a világon. Fontos azonban leszögezni, hogy a szülővé válás folyamata ideális esetben nem a fogantatással kezdődik, hanem már jóval korábban. A leendő anya és apa egészségi állapota, életmódja ugyanis egyaránt alapjaiban meghatározza a teherbeesés esélyét, a várandósság problémamentes lezajlását, valamint a születendő gyermek egészségét. Érdemes tehát, hogy a párok még közvetlenül a babaprojekt legelején elvégeztessenek néhány alapvető orvosi vizsgálatot. Ezek révén, ezáltal az esetleg a háttérben megbúvó kóros tényezők feltárásával, másrészt életmódbeli változtatásokkal elő lehet segíteni a sikeres gyermekáldást. Lássuk, mit jelent ez részleteiben.

A nőgyógyásznál

Milyen vizsgálatok ajánlott elvégeztetni a várandósság során? Részletek itt.

Egy általános nőgyógyászati kivizsgálás során kimutathatók a leendő anyánál azok a kockázati tényezők, amelyek esetleg befolyásolhatják akár a fogantatást, akár a várandósság kiviselését. A többi között egy általános laboratóriumi vizsgálattal még időben felfedezhetők mindaddig fel nem ismert, de kezelést igénylő, vagy nem megfelelően kezelt krónikus betegségek is. A teljesség igénye nélkül említhető ezek között a cukorbetegség, apajzsmirigyműködési zavarai, valamint szív- és érrendszeri betegségek egyaránt. Gyermekvállalás előtt ezeket az állapotokat rendezni kell, illetve adott esetben szükség lehet már korábban elkezdett gyógyszeres kezelések módosítására, gyógyszerváltásra is.

A babaprojekt első lépéseként fontos elvégeztetni néhány alapvető vizsgálatot. Fotó: Getty Images

Ugyancsak fontos még a fogantatás előtt megejteni egy méhnyakrákszűrést. Mint általában véve a rosszindulatú daganatos megbetegedésekre, a méhnyakrákra is igaz, hogy minél korábbi stádiumban fedezik fel és kezelik, annál jobbak a gyógyulási esélyek.

Fertőzések és védőoltások

Különböző fertőzések akár tünetmentesen is fennállhatnak a női szervezetben, eközben viszont súlyos magzati rendellenességeket idézhetnek elő. Éppen ezért a gyermeket tervező pár mindkét tagjánál javasolt elvégeztetni egy szexuális úton terjedő fertőzések kimutatására irányuló szűrést, mielőtt még belevágnának a babaprojektbe. Nőknél érdemes az úgynevezett TORCH-vizsgálatot lefolytatni: a betűszó azon mikroorganizmusokat foglalja magában, amelyek a várandósság alattifertőzéssorán károsíthatják a magzatot. E körbe tartozik a Toxoplasma gondii (a toxoplazmózisért felelős parazita), a rubeolavírus (rózsahimlő), a cytomegalovírus, valamint a herpeszvírusok 1-es és 2-es típusa, továbbá számos egyéb kórokozó. A már fennálló fertőzéseket gyermekvállalás előtt mindenképpen kezelni kell.

Amennyiben a leendő anyát gyermekként nem immunizálták rubeola ellen, vagy valamilyen okból bizonytalan a védettsége, úgy MMR-oltással a teherbeesés előtt, illetve közvetlenül a szülés utáni időszakban fontos ezt pótolni. Ugyancsak érdemes oltás útján gondoskodni abárányhimlőelleni immunológiai védettségről, ha gyermekkorban nem esett át a fertőzésen.

Fogászati vizsgálat

Talán első gondolatra aligha kapcsolnánk össze fogaink állapotát és a várandósságot, valójában azonban igenis szorosan összetartozik a két terület. Gyermeket tervező nők számára éppen ezért kifejezetten ajánlott, hogy még a terhesség előtt rendezzék fogorvos segítségével az esetlegesen fennálló fogászati panaszaikat. Maga a fogínybetegség is gyakran súlyosbodik várandósság során, valamint fokozza olyan terhesség alatti komplikációk kialakulásának veszélyét, mint a koraszülés, a preeclampsia vagy a gesztációs diabétesz. Évente legalább egyszer mindenki számára javasolt egy fogászati kivizsgálás, a babatervezés időszakában pedig még inkább is fontos külön figyelmet szentelni erre.

Folsav a terhesvitaminban

Már a fogantatást megelőző nagyjából három hónapban is érdemes célzottan gondoskodnia a leendő anyának a megfelelő folsavbevitelről. Napi legalább 400 mikrogramm (0,4 milligramm) folsav bizonyítottan mérsékli több súlyos magzati fejlődési rendellenesség kockázatát. A vitaminnak jó forrásai a leveles zöldségek, például a sóska, valamint a főzeléknövények. Ezzel együtt egy kismama folsavigénye jellemzően csak táplálékkiegészítők szedése révén fedezhető teljes mértékben.

Célszerű egyébként olyan terhesvitamin-készítményt választani, amely a folsav mellett minden, a terhesség szempontjából kiemelten fontos vitamint megfelelő arányban és mennyiségben tartalmaz. Laboratóriumi vizsgálattal megállapítható e vitaminok szintje is a szervezetben, ezáltal felfedezhető az esetleges hiányállapot.

Életmód: fel kell készülni a kihívásra

A várandósság fizikailag megterhelő helyzetet teremt a női szervezet számára, fontos tehát, hogy felkészítsük testünket erre a kihívásra. E tekintetben mind a kiegyensúlyozott táplálkozásnak, mind a rendszeres testmozgásnak kiemelt szerep jut. Érdemes továbbá hozzátenni, hogy már magát a teherbeesést is megnehezíti mind az elhízás, mind az alultápláltság, ahogy később a magzat egészségére is negatív kihatással lehet mindkét véglet. Éppen ezért a testtömegindexet javasolt a várandósság előtt optimálisabb mederbe terelni, amihez szükség esetén dietetikus szakember segítségét is igénybe vehetjük. A megfelelő súlykontroll ráadásul a leendő apa esetében is fontos, a túlsúly ugyanis a férfi oldaláról is csökkenti a sikeres fogantatás esélyét.

Mielőtt a pár elkezdené a próbálkozást, mindkét félnek időben fel kell hagynia bizonyos káros szokásokkal. A dohányzás rendkívül veszélyes a magzat szempontjából, így ezt minél hamarabb teljesen el kell hagyni, ahogy a rendszeres és nagyobb volumenű alkoholfogyasztás is mindenképpen kerülendő. Érdemes azt is átgondolni, hogy akár munkahelyi teendőink ellátása közben nem érintkezünk-e károsító tényezőkkel, legyenek azok akár toxikus vegyszerek, nehézfémek vagy éppen sugárzás. Amennyire csak lehetséges, próbáljuk meg mérsékelni ezeket a hatásokat a babatervezés időszakában.

Egészséges párok esetén rendszeres próbálkozás mellett mintegy 85 százalékos eséllyel jön létre terhesség egy éven belül. Amennyiben egy év leforgása alatt rendszeres, fogamzásgátlástól mentes próbálkozás ellenére sem sikerül a fogantatás, úgy javasolt szakembert felkeresni meddőségi vizsgálatok céljából. Az életkor előrehaladtával, 35 éves kor felett ajánlott ennél is hamarabb cselekedni, így már néhány hónap sikertelen próbálkozás után segítségét kérni.