Meddőség férfiaknál: vizsgálatok, amelyekkel kideríthető

Magyarországon a statisztikák szerint minden hatodik párt érinti a meddőség. A fogalmat sokan rosszul értelmezik, ameddőségugyanis nem egy visszafordíthatatlan folyamat, vagyis nem azt jelenti, hogy az érintett párnak soha nem lehet saját gyermeke. Olyan esetben diagnosztizálják ezt az orvosok, hogyha a magzat minden hagyományos próbálkozás ellenére sem fogan meg egy évig. Ilyenkor a nők szinte mindig magukat okolják és magukban keresik a "hibát" amiatt, hogy nem sikerül teherbe esniük. Az igazság azonban az, hogy a probléma nagyjából ugyanolyan arányban sújtja a két nemet: statisztikák szerint a magyar pároknál 40 százalékban a nő, 40 százalékban a férfi, 20 százalékban pedig mindkét fél egészségi problémája áll a sikertelen fogantatás mögött.

Sokáig úgy gondolták, hogy a férfi nemzőképességének egyedül csak a potenciazavarok állhatják útját, ez azonban egyáltalán nem igaz. A férfimeddőség előfordulása az utóbbi évtizedekben emelkedett meg jelentősen, hátterében pedig több ok is felfedezhető. Gondot okozhat például az alacsony spermaszám, vagy akár a sperma teljes hiánya is. Szintén gátolja a termékenységet, ha a spermiumoknak a megszokottnál rövidebb az élettartama vagy gyenge a mobilitása. A tünetek hátterében genetikai rendellenességek, hormonális zavarok, illetve többféle betegség is húzódhat. Az alábbi dolgokat érdemes kivizsgálni a családalapítást tervező férfiaknak!

Genetikai vizsgálatok

Bizonyos esetekben a férfimeddőség hátterében genetikai okok is állhatnak. Az Y kromoszómán lévő azoospermia faktor régió szakaszának (röviden AZF) génjei például 14 olyan fehérjét kódolnak, melyek fontos szerepet játszanak a spermatogenezisben, vagyis a spermium előállításában. Az AZFa, AZFb, AZFc régióban kialakuló genetikai károsodás ezért a termékenységet is gátolhatja, így fontos lehet annak vizsgálata.

Ritkább esetben az ivari kromoszómák számbeli eltérése szintén okozhat meddőséget. Az egyik ilyen az úgynevezett Klinefelter-szindróma nevű genetikai megbetegedés, amelynél a férfiak kromoszómakészlete nem a szokásos 46 XY kromoszómából áll, hanem amellett sejtjeik egy vagy két plusz X-kromoszómát is tartalmaznak. A rendellenesség egyik szövődménye a meddőség, sokaknál a sikertelen gyermekvállalási kísérletek miatti kivizsgálásokon derül fény az érintettségre.

A meddőség a nőket és a férfiakat is hasonló arányban érinti. Fotó: iStock

Férfiklimax

Az öregedés során nem csak a nők, de a férfiak szervezetében is végbemennek bizonyos hormonális változások, amelyek a libidóra és a termékenységre is hatással vannak. A tesztoszteron szintjének csökkenésével az izomzat gyengül, csökken a nemi vágy, erekciós problémák léphetnek fel, illetve a spermiumszám is jelentősen lecsökken. Szintén hormonális gondokat okozhat például a hipofízis elégtelen működése, valamint a herék elváltozásai. Családalapítás előtt szükséges lehet ezért a férfi nemi hormonok vizsgálata is.

Gyulladások

A herékben és mellékherékben kialakulhatnak bizonyos gyulladások, sokszor más betegségek (például felnőtteknél a mumpsz) szövődményeként. Ezek a gyulladások hegesedésekkel járnak az érintett részeken, amelyek akár a sperma ürülését is akadályozhatják. Ennek kivizsgálása is szükséges lehet (N-alfa-glükozidáz, PMN-elasztáz).

Cisztás fibrózis

A cisztás fibrózis egy örökletes betegség, és bár elsősorban súlyos légúti és emésztőszervi szövődményeket okoz, bizonyos esetben a termékenységet is ronthatja. A betegséget szintén bizonyos génmutációk idézik elő, ezek némelyike viszont nem a jellegzetes tüneteket váltja ki, hanem a férfiak ondóvezetékének hiányos fejlődésével jár. Emiatt a spermiumok nem tudnak megfelelően ürülni. A cisztás fibrózis a nőknél szintén megnehezíti a teherbeesést, a túl sűrű méhnyakváladék miatt. Meddőségi gondok esetén ezért mindkét nemnél fontos kiszűrni ezt a betegséget.