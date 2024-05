A fogamzásgátlók új hatására derült fény

Reggel, délelőtt inkább a középső országrészben, délután pedig főként az ország keleti felén lesz erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés. Arrafelé fordulhatnak elő - néhol több hullámban is - záporok, zivatarok, sőt a Dél-Alföldön heves zivatar is kialakulhat. A délies szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viszont viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 22 és 29 fok között változik, északkeleten marad hűvösebb az idő. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Orvosmeteorológiai szempontból kifejezetten szerencsés helyzet alakult ki mostanra.