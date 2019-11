Két féle típusú köhögés létezik aszerint, hogy van-e letapadt légúti váladék a légzőrendszerből vagy nincs:

ha a köhögésünk nem jár váladékkal és inkább csak kaparó, irritáló az érzés, akkor száraz típusú a köhögésünk , ilyenkor köhögéscsillapító szedése ajánlott, ami elnyomja a köhögési reflexet.

, ilyenkor ajánlott, ami elnyomja a köhögési reflexet. ha viszont "szörtyögő" hangot hallunk, akkor a hurutos típussal van dolgunk. A produktív köhögést, hétköznapi nevén hurutos köhögést - amely a légutakból valamilyen idegen anyagot vagy váladékot távolít el - nem kell csökkenteni, mert a visszatartott váladék tüdőelégtelenséghez és további fertőzésekhez vezethet. Ilyen esetben köptetőt, hurutoldót javasolt alkalmazni, hogy minél könnyebben fel tudjuk köhögni a fölösleges váladékot.

Hurutoldót és köhögéscsillapítót soha nem szabad egy időn belül bevenni, hiszen a felhígított váladék távozását gátoljuk ezzel!

Miért fontos az időben megkezdett hurutoldás?

A légúti fertőzések során kialakuló gyulladás következtében a légutak nyálkahártyája megduzzadhat és fokozódhat a nyáktermelésük is. A túl sok és a túl sűrű váladék gondot jelenthet. A sűrű légúti váladékban a kórokozók is felszaporodhatnak, amely tovább ronthatja a beteg állapotát és elnyújthatja a betegségből való felépülést is. A letapadt hurutos váladék eltávolítása érdekében célszerű már az első naptól hurutoldót használnunk.

Hogyan "működik" az ACC?

Képzeljük el a sűrű váladékot úgy, mint egy olyan gyöngysort, amelyben az egyes gyöngyszemeket összeragasztották: ha feloldjuk az egyes gyöngyök közötti ragasztót, akkor könnyebben, kisebb adagokban lehet eltávolítani a láncról a gyöngyöket, esetünkben a hurut alkotta nyákdugót.

Az ACC hatóanyaga, az acetilcisztein is így hat a sűrű váladékon: "elvágja" a nyákot összetartó szálakat, a váladék felköhögése emiatt jóval kevésbé megterhelő folyamat. Tisztább légutakkal pedig könnyebben lélegezhet. A nyák eltűnésével a benne tenyésző és légúti irritációt okozó baktériumok száma is csökkenhet.

Akár enyhe hurutos tüneteknél, akár nagyobb mennyiségű hurutos váladékképződésnél az ACC használata támogatja a hurutos köhögésből való felépülést:

az ACC 200 mg pezsgőtabletta és granulátum célzott megoldást nyújt már a hurutos köhögés első tüneteitől.

célzott megoldást nyújt már a az ACC LONG 600 mg pezsgőtabletta a napi egyszeri adagolás kényelmét kínálja, akár nagyobb mennyiségű letapadt váladék esetén is.

Acetilcisztein tartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer

A hurutoldó szedésénél nagyon fontos a bőséges folyadékfogyasztás, hatásukat csak így tudják megfelelően kifejteni, ezért igyunk sokat! Az ACC pezsgőtabletta vagy granulátum vízben feloldva kellemes ízű narancs illetve szeder ízű ital formában segíti a betegség kezeléséhez szükséges folyadék bevitelt.

Amennyiben tünetei hét napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak, mielőbb forduljon kezelőorvosához!

