Csalók vertek át egy nyugdíjast: milliós hitel került a nevére

Az eset idén márciusban történt az RTL Híradó szerint, amelynek az érintett áldozat maga foglalta össze a vele történteket. Mint az a riportban hallható, az idős férfi három évvel ezelőtt százezer forintot fektetett be. A csaló ennek kapcsán hívta fel: a tört magyarsággal beszélő telefonáló azt állította, befektetéséből addigra négymillió forint gyűlt össze, ezt szeretné átutalni neki.

Hozzátette azonban, hogy ehhez szükséges, hogy a férfi telepítse fel telefonjára az AnyDesk nevű applikációt. Ő ezt meg is tette, csakhogy az AnyDesk valójában nem más, mint egy távoli hozzáférést biztosító program. Bejelentkezve a csaló hozzáfért a nyugdíjas telefonjához, és azonnal elindított azon keresztül egy hiteligénylést a férfi bankjánál. Közel 3,8 millió forint személyi kölcsönt vett, és a kiutalt összeget rögtön elutalta az áldozat bankszámlájáról egy brit bankszámlaszámra.



A férfi mindezt már a banktól kapott SMS-értesítőből tudta meg. Most a bank tőle várja a hitel törlesztését – havonta 140 ezer forintos részletekben. A pénzintézet állítása szerint ők nem hibáztak az ügyben, mert a rendszerük csak azt látta, hogy az ügyféltől érkezett a hiteligénylés és a jóváhagyás is. Utóbbihoz csupán egy SMS-ben kapott hitelesítő kódot kellett megadnia a csalónak. Az RTL Híradó riportja szerint idén szeptemberig 12 milliárd forintot loptak el online csalók hasonló módszerekkel a bankoktól. A kár nagy része az áldozatokat terheli.

