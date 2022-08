Idősek körében az egyik leggyakoribb probléma a visszatérő csípőfájdalom, ami nem csak a mozgást gátolja, de súlyosabb esetben a mindennapos cselekvéseket is megnehezíti. Mivel a csípőnek rendkívül összetett feladatot kell ellátnia, már a legkisebb probléma is komoly fájdalmat és a mozgástér beszűkülését válthatja ki. Egyes betegeknél a fájdalmak többnyire éjszaka jelentkeznek, vagy akkor erősödnek fel jelentősen, ami a pihenésüket is gátolja. Ilyen esetben általában az alább felsorolt problémákra gyanakodhatunk.

Súlyosabb esetben a mindennapos cselekvéseket is megnehezíti. Fotó: iStock

Ízületi gyulladás

Az idősebb korosztályban a csípőfájdalom egyik fő oka az itt található ízületek kopása és gyulladása. Korral ugyanis a sejtek újratermelődése lassul, a porcszövet jelentős mennyiségű vizet veszít, így maga a porc is sérülékenyebbé válik. Hogyha pedig valamilyen más csípőízületi betegség áll a hátterében, úgy másodlagos kopásról beszélhetünk, ami szintén gyulladáshoz vezethet. Más betegeknél valamilyen bakteriális fertőzés, vagy a csontvelő gyulladása okozza az ízületi problémákat. Az egyik elsődleges tünet a fájdalom és a mozgáskorlátozottság, ami nem csak napközben okoz problémát, de az alvást is nehezíti.

Nyáktömlőgyulladás

A csípőben érezhető, hosszabb ideig gyötrő fájdalom mögött sok esetben a nyáktömlőgyulladásnak vagy burzitisznek is hívott probléma áll. A betegség során az ízületeket kipárnázó nyáktömlők (burzák) gyulladnak be, ami szúró fájdalmat eredményezhet a csípőben. Legtöbbször a csípőízület túlterhelése miatt alakul ki, de valamilyen fertőzés is okozhatja, sőt egyes kutatások szerint s túlzott stressz is növeli a kialakulás veszélyét. Általában a comb oldalában, lefelé sugárzó fájdalomról panaszkodnak az érintett betegek, a tünetek pedig hosszabb ülés, vagy oldalt fekvés során felerősödnek.

Íngyulladás

Inaknak azokat a rostos szövetszalagokat hívjuk, amelyek a csontokhoz rögzítik az izmokat. Bár rendkívül nagy teherbírásúak (hiszen az egész test mozgatásáért felelnek), túlterhelésük gyulladást válthat ki. A gyulladás sokszor csak az egyik oldalon alakul ki, és a fájdalom is erre a részre összpontosul – ezen az oldalunkon pedig nem esik jól a fekvés.

Mivel a csípőfájdalom hátterében számos dolog állhat, gyógyítani is csak a helyes diagnózis felállítását követően lehet. Az első és legfontosabb, amit mi magunk is tehetünk, az érintett rész tehermentesítése. Érdemes kerülni a fizikai megterhelést, ülőmunkát végzőknél fontos egy kényelmes és egészséges tartást biztosító szék beszerzése is, illetve időnként a munkahelyünkön is tanácsos felállni és átmozgatni magunkat. Persze ezek önmagukban nem mindig elegendőek a teljes gyógyuláshoz, ha a fájdalom tartósan fennáll, mindenképpen érdemes egy szakembert felkeresni! Legtöbb esetben a kezelés alapját a különböző fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő szerek adják, de persze a kiváltó okok függvényében más dolgokat is előírhat (a végtag borogatása, bizonyos esetben antibiotikumok szedése) az orvos.