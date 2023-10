Botrányos dolgon kaptak rajta a mentők egy fiatal külföldit

Mint azt a mentőszolgálat írja a Facebookon, a férfi azért lopózott be az állomás udvarára, mert már nagyon kellett vizelnie, és végül engedett is a természet hívásának az épület egyik falánál. Csakhogy az egyik mentőegység éppen akkor érkezett vissza a kórházból. A találkozás mind őket, mind a rajtakapott fiatal férfit váratlanul érte.

Természetesen a mentők kérdőre vonták a külföldi állampolgárságú betolakodót a tettéért. Ő megbánóan azzal magyarázkodott, hogy nem tudta, hogy egy mentőállomás udvarára tévedt be. Felajánlotta azt is, hogy feltakarítja maga után a vizelettócsát, amit aztán valóban meg is tett. Végül sűrű bocsánatkérések közepette távozott a helyszínről.