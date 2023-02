Intő jelek, hogy a fül elcsontosodik

Hallásunk alapja, hogy a középfülben három hallócsontocska, a kalapács, az üllő és a kengyel továbbítja a dobhártya rezgéseit a belső fülbe. Otoszklerózis esetén a kengyel elveszti mozgóképességét, ezáltal a rezgések nem jutnak el megfelelően a belső fülben található Corti-szerv felé, amely aztán továbbíthatná azokat a hallóidegen keresztül az agyba. Ezt nevezzük vezetéses halláscsökkenésnek – foglalta össze dr. Kiss Sándor fül-orr-gégész, audiológus, a Fül-orr-gége Központ orvosa.

Otoszklerózis gyakrabban fordul elő fiatal és várandós nőknél. Fotó: Getty Images

Súlyossági foktól függően a csontosodási zavar érintheti ezt a régiót, ha viszont már átterjed a belső fül egyéb területeire is, úgy idegi eredetű halláscsökkenés jelentkezik, amelyhez fülzúgás és szédülés is társulhat. Az otoszklerózis fájdalommal nem jár, de érintheti akár csak az egyik, akár mindkét fület is.

Kiket veszélyeztet az otoszklerózis?

Az otoszklerózis kialakulásában örökletes tényezők játszanak szerepet, megfigyelhető a családi halmozódás. Emellett feltehetően hormonális okok is meghúzódnak a hátterében, mert gyakrabban jelentkezik a pubertás és a várandósság időszakában lévő hölgyeknél.

Az otoszklerózist a beteg tünetei, fül-orr-gégészeti kivizsgálás és audiológiai vizsgálat eredményei alapján lehet diagnosztizálni. Az egyéb, szintén halláscsökkenést okozó betegségek kizárására timpanometriás vizsgálatot is végeznek a szakorvosok – ezzel a középfülben lévő levegőnyomást lehet mérni. Így lehet megbizonyosodni például arról is, hogy a halláscsökkenést nem a középfülben felhalmozódó folyadék – savós középfülgyulladás – okozza-e. A kivizsgálást nem érdemes halogatni, mert a csontosodási zavar magától nem szűnik meg, sőt idővel már a hallás épsége sem visszaállítható.

Ezért fontos a korai diagnózis

Dr. Kiss Sándor az idejében történő felismerés fontosságát hangsúlyozza. Az otoszklerózis műtéttel kezelhető, a csontosodási zavar miatt rögzült kengyelt protézissel pótolják, így az ép hallás visszanyerhető. Erre azonban csak addig van lehetőség, amíg a csontosodási zavar a belső fület nem érte el, vagyis még nem alakult ki idegi jellegű halláscsökkenés. Ez utóbbi állapot egyelőre nem gyógyítható.

