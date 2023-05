Te is rajongsz a medvehagymáért, nagy szívfájdalmad azonban, hogy nagyon rövid a szezonja? Akkor neked is jól jöhetnek az alábbi tippek. Ezek segítségével sokáig elállhat a medvehagyma, így bátran vehetsz nagyobb mennyiséget is az ízletes növényből.