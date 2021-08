Moratóriumot sürgetett a koronavírus elleni emlékeztető oltásokra az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője szerdán, hogy sok országban be tudják adni az első adag oltást. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója főként azokhoz a tehetősebb országokhoz intézte a felhívását, amelyek megelőzték a fejlődő világot a vakcinák beadásában.

Koronavírus: Afrikában robbanhat be igazán a járvány Rohamosan nő a koronavírus miatt elhunytak száma, ám a lakosság elenyésző része jutott eddig oltáshoz Afrikában. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Nagy lemaradásban vannak a fejlődő országok

WHO-illetékesek szerint tudományosan eddig nem nyert bizonyítást, hogy az immár két adag védőoltást felvett emberek esetében az emlékeztető oltás beadása hatásosan akadályozza meg a koronavírus terjedését. A WHO ismételten felszólítja a gazdag országokat, hogy tegyenek többet a fejlődő világ vakcinához juttatása érdekében.

A szervezet idén azt a célt tűzte ki, hogy biztosítsák a lakosság 10 százalékának beoltását a világ minden országában (így a szegény országokban is) a 2019 márciusa óta világszerte több mint 4,2 millió halálos áldozatot követelő COVID-19 ellen. "Ennek megfelelően a WHO moratóriumot sürget az emlékeztető oltásokra legalább szeptember végéig" - mondta szerdán genfi sajtótájékoztatóján a főigazgató, aki arra reagált, hogy Izraelben és Németországban már megkezdték az oltási kampányt a harmadik adag vakcinával. Ezeket az emlékeztető oltásokat azoknak - elsősorban az időseknek - szánják, akiknél a két adag oltás után nem keletkezett elegendő antitest.

Az emlékeztető oltást azoknak szánják, akik szervezetében nem termelődött elegendő antitest. Fotó: Getty Images

A világban eddig beadott 4 milliárd adag védőoltás 80 százalékát kapták a magas, illetve az átlagnál magasabb jövedelmű országok állampolgárai, akik a világ összlakosságának az 50 százalékát teszik ki. Az Egyesült Államok máris elutasította a moratóriumot, arra hivatkozva, hogy "nincs szüksége" arra, hogy válasszon a harmadik adag vakcinának a lakosai számára történő beadása, illetve a vakcináknak a szegény országok számára történő adományozása között. Washington még nem döntött az emlékeztető oltások beadatásáról, Izraelben viszont a múlt héten megkezdődött a 60 év felettiek harmadik oltása, Németországban pedig szeptember 1-jén kezdenék el az idős és kockázatoknak kitett emberek emlékeztető oltását.

A WHO erőfeszítést kért a cégektől egy másik területen is, az árkérdésben. A piacon a leghatásosabbnak számító RNS-hírvivő alapú vakcinákat gyártó Pfizer és Moderna emelni fogja az árakat az Európai Unió számára, mert alkalmassá tették a vakcinákat az újabb variánsok elleni védelemre - közölte egy francia miniszter.

Mariangela Simao, a WHO gyógyszerbeszerzési illetékes vezetője emlékeztetett: "nagyon fontos, hogy a gyárak elérhető áron" értékesítsék a termékeiket. "Normális piaci helyzetben az áraknak csökkenniük, nem pedig emelkedniük kellene" - mondta Simao, hozzátéve, hogy mind a Pfizernek, mind a Modernának sikerült nemcsak a termelést, de a termelékenységet is növelnie.