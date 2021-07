Koronavírus: a Pfizer már az emlékeztető oltást sürgeti

A Pfizer gyógyszeripari vállalat jövő hónapban kérheti az amerikai szabályozó hatóságoktól, hogy engedélyezzék a Pfizer-BioNTech-vakcina emlékeztető adagjának beadását a teljesen oltottaknak - számolt be róla a Reuters a vállalat egyik vezető tudósára hivatkozva. A Pfizer azért tartja szükségesnek egy harmadik dózis beadását, mert az Egyesült Államokban - ahogy a világ számos országában - rohamosan terjed a koronavírus agresszív, delta variánsa, emellett a jelenlegi adatok alapján úgy tűnik, hogy hat hónappal a második részoltást követően megnő az újrafertőződés kockázata.

Hiába van egyre több oltott, az új koronavírus-variánsok megnehezítik a járvány elleni küzdelmet. Fotó: Getty Images

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) és az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) azonban közölte, hogy az oltottaknak - akik mindkét dózison túl vannak - jelenleg nincs szükségük emlékeztető oltásra. Ugyanakkor azt is közölték, hogy amennyiben ez tudományosan indokolttá válik, készen állnak az emlékeztető dózisok beadására.

Miért olyan sürgős a Pfizernek?

A vállalat az izraeli helyzet miatt került lépéskényszerbe: noha az ország lakosságának nagy része már teljesen be van oltva az amerikai-német vakcinával, az elmúlt hetekben mégis rohamosan terjedni kezdett a delta variáns, egyre több új megbetegedést okozva. Emiatt a járvány újabb hullámától tartanak Izraelben. Ottani kutatási eredmények szerint a Pfizer-BioNTech-vakcina hatékonysága júniusban afertőzésés a tünetekkel járó megbetegedés megelőzésében is csak 64 százalékosnak bizonyult. A vállalat erre reagálva közölte: az oltóanyag a delta-változat ellen is rendkívül hatékony, de azzal számolni kell, hogy a második oltás után hat hónappal megnő az újrafertőződés kockázata, mivel az antitesttermelődés ekkorra visszaesik. "A delta pedig a legfertőzőbb variáns, amit eddig láttunk. Ezért hat hónap elteltével - az oltottak egy részénél - a szerk. - fertőzést és enyhe tünetekkel járó megbetegedést okozhat" - jelezte Mikael Dolsten, a Pfizer tudományos vezetője.

A vállalat Egyesült Államokra vonatkozó adatai azt mutatják, hogy a vakcina hatékonysága hat hónap elteltével 85 százalék körülire csökkent a tavasszal ott keringő változatokkal szemben. Ugyanakkor az Izraelből és Nagy-Britanniából érkező eredmények azt mutatják, hogy a vakcina még csökkenő ellenanyagszint mellett is 95 százalékos hatékonysággal véd a COVID-19 okozta súlyos megbetegedéstől. (A Pfizer tavalyi klinikai vizsgálati eredményei alapján ez az oltóanyag pontosan ilyen hatékonysággal előzi meg a tünetekkel járó megbetegedést.)

A Pfizer vizsgálatainak korai adataiból Dolsten elmondása szerint az derül ki, hogy a vakcina harmadik adagja ötször-tízszer magasabb antitestszintet eredményez, mint a második dózis, ami különösen fontos lehet az idősek és az alapbetegséggel küzdők számára.

Akik szerint még érdemes várni az emlékeztető oltással

Eric Topol, a molekuláris orvostudomány professzora osztja az FDA és a CDC véleményét, miszerint egyelőre semmi nem indokolja egy harmadik adag Pfizer-BioNTech-vakcina beadását. "Ennek szükségességét nem szerencsés kizárólag a csökkenő antitestvédelemre alapozni, figyelmen kívül hagyva az immunválasz kialakításában szintén szerepet játszó sejttípusok - beleértve a memória B-sejtek - munkáját. E döntés meghozatala előtt további vizsgálatokra van szükség" - idézte Topolt a Reuters. A Pfizer tervei szerint egyébként hamarosan elindul, és még az ősszel befejeződik egy, az emlékeztető oltást tesztelő, 10 ezer résztvevős hatásossági vizsgálat.

A harmadik dózis beadása egyébként számos egyéb kérdést is felvet. Többek között azt, hogy etikus-e erre "hajtani", amikor az átoltottság szempontjából világviszonylatban is jól álló Egyesült Államokban - ahol a lakosság fele már megkapta legalább az első részoltást -, ahogy más országban is egyelőre az a legfőbb célkitűzés, hogy minél többen hozzájussanak legalább az első részoltáshoz valamelyik COVID-19 elleni vakcinából. Ráadásul ahhoz, hogy elkezdődhessen az emlékeztető oltások beadása, a vállalatnak jelentősen fokoznia kellene a vakcinagyártás ütemét. Ennek lehetőségeit viszont egyelőre csak vizsgálja a Pfizer és partnere, a német BioNTech vállalat, mely 2021-re 3 milliárd, jövőre pedig 4 milliárd adag előállítását célozta meg.