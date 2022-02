WHO: egy hét karantén is elegendő lehet

Az NNK járványügyi osztályvezetője szerint leszálló ágban van az ötödik járványhullám Magyarországon.

A ENSZ szakosított szervezete szerint a kevésbé szigorú új ajánlás követése különösen olyan helyeken lehet hasznos, ahol az új koronavírus gyors terjedése miatt már az alapvető szolgáltatások biztosítására is nagy nyomás nehezedik. A Reuters hírügynökség beszámolója szerint ilyen helyzetekben a WHO azt javasolja, az érintett országok csökkentsék le a fertőzöttek kötelező karanténidőszakát 10 napra, illetve negatív teszteredmény esetén 7 napra, amennyiben nincsenek fertőzésre utaló tünetek. Ahol a tesztelési kapacitások szűkösek, a panaszok hiánya is elegendő lehet a karantén lerövidítésére.

Immár a WHO szerint sem szükséges a 14 napos karantén koronavírus-fertőzés esetén. Fotó: Getty Images

A WHO emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes lehet enyhíteni a kontaktkutatási intézkedéseken is. Azt tanácsolják az egyes országok számára, hogy a fertőzöttek kontaktjainak ellenőrzése során részesítsék előnyben azokat, akik afertőzésszempontjából kockázati csoportba tartoznak. Ilyenek például az egészségügyi dolgozók, továbbá az oltatlanok és a krónikus betegek.

A világ több országában, így például az Egyesült Államokban, Németországban és Svájcban is csökkentették az elmúlt időszak során a kötelező karantén idejét, ahogy az omikron variáns megjelenésével drasztikusan megemelkedett az új esetek száma. Mint azt korábban megírtuk, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter január 13-i bejelentése szerint Magyarországon szintén csökkent a kötelező hatósági karantén ideje. A fertőzött felnőttek tünetmentesség esetén hét nap után, illetve negatív teszteredménnyel öt nap után már elhagyhatják a karantént.

Hongkongban egyre súlyosabbá válik az elmúlt hetekben kibontakozó járványhullám, a kisgyermekes szülők azonnal megrohanták az oltóközpontokat, miután elréhetővé vált a három év feletti gyerekek oltása.