Koronavírus: megrohanták a szülők az oltóközpontokat Hongkongban

Magyarországon leszálló ágban van az ötödik járványhullám az NNK járványügyi osztályvezetője szerint.

Február elseje óta hatvanszorosára emelkedett a napi új koronavírus-fertőzések száma Hongkongban, jelentős megterhelést róva a kórházakra és tesztállomásokra - írta meg a Reuters hírügynökség. Eközben a városállam vezetése úgy döntött, február 15-től engedélyezi a kínai Sinovac-vakcina alkalmazását immár 3 éves kor felett is, valamint az 5 év feletti gyerekeknek a Pfizer-BioNTech-vakcina is adható. Az intézkedés nyomán jelentősen megnövekedett az oltóközpontok forgalma, amiben az is szerepet játszhat, hogy a közelmúltban két tragikus eset is felerősítette a járvánnyal kapcsolatos aggodalmakat. Az elmúlt héten ugyanis két kisgyermek is COVID-19-ben vesztette életét: egyik 3, másikuk 4 éves volt.

Orvosi ellátásra vár egy koronavírusos gyermek édesanyjával a hongkongi Caritas központ előtt. Fotó: MTI/AP/Vincent Yu

A Reuters helyszíni beszámolója szerint már kora reggel hosszú sor kígyózott az egyik északi negyedbeli oltóközpont előtt pénteken. A szülőket még az esős és szeles időjárás sem tántorította el attól, hogy kisgyermekükkel kivárják a hosszú sort. A várakozók közül nemcsak maszkot viselt mindenki, de voltak, akik műanyag arcpajzzsal is igyekeztek védekezni a fertőzéstől. "Nagyon megrémisztett, amikor hallottam a híreket, hogy egy 3 és egy 4 éves gyermek meghalt. Úgyhogy azonnal foglaltam is időpontot" - árulta el a központ előtt sorban álló Yoki Tsang, egy két- és egy ötéves kisfiú édesanyja. "Szívszorító érzés hallani, hogy gyermekek így halnak meg" - tette hozzá.

A város kórházai mostanra kezdenek túltelítődni, sok betegnek, köztük időseknek és gyerekeknek egyaránt csupán az intézmények parkolóiban tudtak már ágyakat felállítani. Az elkülönítő létesítmények mind megteltek, a tesztállomások előtt ezrek várakoznak akár órákat. Pénteken 3629 újabb fertőzést jelentettek be a hongkongi hatóságok, illetve 7600 fertőzésgyanús esetet. A pandémia kezdete óta összesen 40 ezer fertőzöttet és 240 halálesetet regisztráltak. Bár ez jelentősen alacsonyabb, mint más nagyvárosok esetében, szakértők becslései szerint ugyanakkor március végére már elérheti a 30 ezret a napi új esetek száma.

A 7,4 milliós lélekszámú Hongkongban a lakosság 85 százaléka kapott legalább egy dózis vakcinát COVID-19 ellen. A 80 évnél idősebbek 60 százaléka viszont továbbra is oltatlan. Emellett a 3-11 év közötti korosztályban is csupán 12 százalék körüli az átoltottság. Az egészségügyi hatóságok szerint mind az idősek, mind a fiatal gyerekek kockázati csoportba tartoznak a súlyos megbetegedés szempontjából.

Világszerte mintegy 2 millió új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak közép-európai idő szerint péntek reggelig.