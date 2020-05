Visszatért Vuhanba a koronavírus

A koronavírus-járvány feltételezhetően a Hupej tartománybeli Vuhanból indult útjára, még tavaly év végén. A városban több mint 1 hónapig - április 3-a óta - nem regisztráltak fertőzöttet, április végén pedig bejelentették, hogy az utolsó vuhani beteg is elhagyhatta a kórházat. A napokban azonban egy új esetet jelentettek az közép-kínai Vuhanból.

Diákok a hónapok után újranyitott vuhani iskolában. Fotó: Getty Images

A beteg hónapok óta nem hagyta el otthonát

Az új vuhani fertőzött egy 89 éves férfi, aki január vége óta nem hagyta el az otthonát, mégis pozitív lett a koronavírustesztje - írta a Reuters. A férfi felesége is fertőzöttnek bizonyult, ő azonban nem mutatott tüneteket. A házaspár lakóépületében a többi lakót is megvizsgálták, és összesen 20 koronavírusos esetet tártak fel, köztük 5 tünetmentes fertőzöttet is.

Közben a Csilin tartományban található Shulanban előbb alacsonyról közepesre, majd egy nappal később már magasra emelték a koronavírus-járvány miatti riasztási szintet. A városban május 7-én igazolták egy nőnél a fertőzést, és azóta 11 újabb beteget találtak a páciens rokonai és barátai körében. A településen bezárták az iskolákat és leállították a nem feltétlenül szükséges szállítmányokat.

Kína szárazföldi részén egyébként tavaly év vége óta már 84010 koronavírus-fertőzöttet és 4637 halálesetet regisztráltak.

