Bécsben kerületről kerületre minden városi és magánóvodában bevezetik a nyalókás PCR-tesztek használatát, hogy ősszel már egy jól működő, kipróbált teszthálózattal felvértezve nézzenek szembe a lehetséges hatodik hullámmal. Erre azért van szükség, mert a hat év alatti gyerekek számára még nincs engedélyezve COVID-19 elleni védőoltás, így az óvodákban könnyen fertőzési gócok alakulhatnak ki.

Az osztrák fővárosban eddig 46 helyszínen volt lehetőség nyalókás PCR-teszt elvégzésére. Első körben a hernalsi és währingi óvodákkal bővül a sor - ami összesen 97 helyszínt és 1758 gyereket jelent -, majd Donaustadt következik. A program végére 1629 helyszínen lesz elérhető a kicsik számára is könnyen használható nyalókás teszt.

Bécsben kerületről kerületre minden városi és magánóvodában bevezetik a nyalókás PCR-tesztek használatát. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

A kicsik tesztelésének azért is van nagy jelentősége, mert a bécsi járványügyi intézkedéseknek eddig kulcseleme volt a széles körű tesztelés. Az Alles gurgelt - Mindenki gargalizál program keretében minden bécsi számára korlátlan számban elérhető volt az otthon is végezhető ingyenes gargalizálós PCR-teszt. Ebből az év elején naponta már annyit csináltak csak Bécsben, mint egy nap alatt egész Németországban. 2022. április 1-je óta azonban személyenként már csak havi öt PCR-tesztet fizet az osztrák társadalombiztosítás. Egy esetlegesfertőzésigazolása vagy kizárása természetesen ezen felül - ingyenesen - történik, és a készülő rendelet több olyan esetet is megnevez majd, amelyek kivételt képeznek. Ide tartozik például az óvodások nyalókás tesztje is.

Húsvét után csökkenés jöhet

Bécsben jelenleg kétezer körül van a napi új fertőzöttek száma, és szakértők arra számítanak, hogy húsvét utánra tovább csökken ez az adat. A jelenlegi országos járványügyi intézkedések 2022. április 16-ig vannak érvényben, ezt követően sokan további enyhítésekre számítanak - például a maszkviselés terén. Nem kizárt azonban, hogy Bécs továbbra is egy szigorúbb utat követ majd, és például a tömegközlekedési eszközökön továbbra is kell majd maszkot hordani.