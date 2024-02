Újra terjed a szamárköhögés, oxigénhiányt is okozhat

Hosszú lefolyású, kínzó betegség a gyerekek számára, a legkisebbekre életveszélyes lehet, míg a felnőttek akár tünet nélkül is átvészelhetik. Az elmúlt hetekben rekordszámú szamárköhögéses esetről számoltak be Horvátországban és Szerbiában, több gyermek életét is vesztette a fertőzésben, pedig van ellene védőoltás, ám a szülők egyre gyakrabban utasítják el a vakcinát. A Nemzeti Népegészségügyi Központ közleményben nyugtatta meg a magyar közvéleményt: itthon a 98 százalék feletti átoltottság miatt nem kell járványtól tartani. A szamárköhögést okozó baktérium ugyanakkor Magyarországon is jelen van. A legkisebbek védelme érdekében már a kismamáknak is javasolják a védőoltást – írja a 24.hu.

Súlyos köhögési rohamokkal járhat a betegség. Fotó: Getty Images

Oxigénhiányos idegrendszeri károsodást is okozhat

A betegség elsősorban gyerekekre vonatkoztatható klasszikus klinikai kórképe három stádiumból áll: az első 10-14 napban általános légúti tünetek jelentkeznek. Később a tünetek fokozatosan erősödve átmennek a jellegzetes köhögési rohamokkal járó második stádiumba. Ekkor már kínzó, makacs száraz köhögés jelentkezik elnyújtott rohamokban – mondta el a portálnak Dr. Nyul Zoltán egyetemi adjunktus. A PTE Klinikai Központ Gyermekklinika Fertőző Osztályának osztályvezető orvosa arra is felhívta a figyelmet, hogy a köhögéssorozatok gyakran hányásba torkollnak, a gyerek ilyenkor már alig kap levegőt és oxigénhiányos állapot alakulhat ki. A köhögési sorozatot egy nagy, húzó belégzés követi, ennek hangja hasonlít a szamár ordításához, innen a kór elnevezése. Ez a stádium akár négy-hat hétig is eltarthat, ám a harmadik szakasz már a megkönnyebbülésről szól.