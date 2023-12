Tovább terjed a kanyaró Romániában

Hét hónapos csecsemő halt meg kanyaróban kedden Romániában, ahol egy hete nyilvánították országos járvánnyá a fertőző betegséget. A Brassó megyei baba hároméves testvérétől fertőződött meg, akit nem oltottak be a fertőző betegség ellen.

A közegészségügyi intézet adatai szerint december első tíz napjában 2010 kanyarós beteget regisztráltak Romániában, a fertőző betegség az ország 41 megyéje közül 29-ben és Bukarestben is terjed. A legtöbb esetet - 628-at - Maros megyéből jelezték, ezt a szintén erdélyi Brassó megye követi 344-gyel.

Az elmúlt években csökkent a beoltott gyerekek száma. Fotó: Parentingupstream/Pixabay

A román egészségügyi minisztérium egy hete, december 5-én országos járványnak nyilvánította a kanyarót. Az intézkedés lehetővé teszi, hogy egyéves kor helyett már 9 hónapos kortól kezdődően beadják a gyermekeknek az első védőoltást, és utólag immunizálják azokat is, akiknek a szülei nem adatták be idejében a vakcinát.

Az egészségügyi minisztérium közölte, hogy a háziorvosokat is bevonva tájékoztató kampányt indít a szülők körében az oltási program betartása érdekében. Felhívják a figyelmet, hogy a kanyaró egy rendkívül ragályos betegség, amelyet főleg a be nem oltott gyermekek kapnak el, és adott esetben súlyos lefolyású lehet, illetve veszélyes szövődményeket is okozhat.

Romániában a kanyaró elleni átoltottság az utóbbi évtizedben országos szinten 78 százalékra csökkent, a második adag oltást a jogosult gyermekek alig 62 százaléka kapta meg.