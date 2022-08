Új nevet keres a WHO a majomhimlőnek

„A WHO nyilvános konzultációt kezdeményez egy új betegségelnevezésről a majomhimlő számára. Bárki, aki szeretne új nevet javasolni, megteheti” – olvasható a szervezet közleményében. Mint azt a Bloomberg írja, a vírusok elnevezése általában a WHO hatálya alá tartozik, ezúttal viszont rendhagyó módon a szélesebb körben vett publikumot is bevonják a folyamatba. Névötletet beküldeni az alábbi honlapon, az ICD-11/Add Proposals menüpont alatt lehet regisztrációt és bejelentkezést követően.

A majomhimlő elnevezés nemcsak pontatlan, de veszélyes tévhitek forrása is lehet. Fotó: Getty Images

A WHO mintegy két hónappal ezelőtt kezdett egyeztetéseket a vírus átnevezéséről a nemzetközi tudományos élet és a közegészségügyi szereplők nyomására. A változtatást az teszi szükségessé, hogy a szakértők megítélése szerint a majomhimlő elnevezés könnyen káros stigmatizáció forrása lehet. Mint azt például megírtuk, Brazíliában több városból és nemzeti parkból is jelentettek olyan eseteket, amikor az emberek majmokat mérgeztek meg, illetve kövekkel támadtak az állatokra, feltételezhetően a majomhimlő terjedése miatt érzett félelem és düh által vezérelve.

A majomhimlő vírusát 1958-ban fedezték fel, amikor a ma alkalmazott irányelvek még nem léteztek a betegségek és vírusok elnevezésére. A vírusvariánsok is korábban azok után a földrajzi régiók után kapták a nevüket, ahol először cirkulálni kezdtek – ez a gyakorlat napjainkban szintén elavultnak számít, mivel erősíti a diszkrimináció veszélyét. A WHO idén augusztus 8-án hozott döntést arról, hogy a majomhimlővírus közép-afrikai, avagy kongó-medencei kládja, valamint nyugat-afrikai kládja a jövőben egyszerűen az 1-es és 2-es klád nevet viseli majd a hivatalos dokumentációkban.

A Reuters hírügynökség hétfői összesítése szerint a majomhimlő a mostani járványkitörés során már mintegy 32 ezer embert fertőzött meg a Föld több mint 80 olyan országában, ahol a fertőzés nincs jelen endemikusan. A megbetegedések számának gyors növekedése miatt a WHO július 23-án globális egészségügyi vészhelyzetet hirdetett. Mindeddig négy halálesetről érkezett jelentés majomhimlővel összefüggésben: két halálesetet Spanyolországban, egyet-egyet Brazíliában és Indiában regisztráltak.

