Állatokat mérgeznek a majomhimlő miatt

Sajnálatát fejezte ki a majmokat ért támadások miatt Margaret Harris, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szóvivője, és egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a majomhimlő nevű betegség nem hozható kapcsolatba a majmokkal. A kór ugyan állatról emberre is terjedhet, de jelenleg az emberek egymás közötti testi érintkezés következtében terjed a kór. Harris egyúttal óva intett a megfertőződött személyek megbélyegzésétől vagy hátrányos megkülönböztetésétől is.

Hihetetlen, mire képesek az emberek a majomhimlő terjedése érzett félelemtől és dühtől vezérelve. Fotó: Getty Images

Ne titkoljuk el tüneteinket!

A szóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy a főbb tünetek – láz, izomfájdalom, gyengeség – észlelése esetén nem eltitkolni kell a betegséget, hanem haladéktalanul orvoshoz kell fordulni. Brazíliában egyébként eddig 1700 igazolt fertőződést és egy halálesetet, a világban pedig 28 ezer fertőzést és 12 halálesetet jegyeztek fel a majomhimlővel összefüggésben. Mindeközben van, ahol már elkezdődött a majomhimlő elleni oltási kampány.

Megfertőződött majomhimlővel egy négyéves kislány Németországban. Az országban ez az első alkalom, hogy gyermek szervezetében mutatták ki a kórokozót.

Nem csak majmok hordozhatják

A majomhimlő nevű betegséget 1958-ban fedezték fel Dániában, és nevét valóban arról kapta, hogy majmokban mutatták ki először a vírus jelenlétét. Az a tény azonban már kevésbé ismert, hogy a vírust később más állatfajok, köztük főleg rágcsálók szervezetében is kimutatták. Az első ember 1970-ben fertőződött meg, a Kongói Demokratikus Köztársaságban.



