Kiváltotta a PCR-vizsgálatot az otthoni Covid-teszt?

A PCR nagyon érzékeny és pontos diagnosztikai eljárás, régóta alkalmazzák számos kórokozó azonosítására az emberi szervezetben, a laikus közönség azonban a koronavírus-járvány idején ismerkedett meg vele. A pandémia kitörésekor a PCR-teszt még napi szinten használt kifejezés volt, és bár azóta erősen megkopott, a koronavírus kimutatására szolgáló, laboratóriumokban elvégzett PCR-vizsgálatok még ma is hozzáférhetők. Igaz, jó öt-tízszeres áron, mint az otthon is elvégezhető gyorstesztek. Hogy mégis van-e értelme ezt elvégeztetni, erről Dr. Kemenesi Gábor virológust kérdezte a 24.hu.

Elég otthon elvégezni

A pandémia idején sokáig bizonytalan volt, hogy milyen a vírus ürülése, a beteg meddig fertőz, ezért biztos ami biztos alapon a vírusmentességet tekintették határvonalnak. Ehhez pedig a nagyon megbízható, szenzitív PCR-eljárásra volt szükség – mondta el a portálnak a szakember.

Mostanra azonban változott a helyzet. A patikában kapható, otthon is elvégezhető Covid-tesztek érzékenysége ugyan sokkal gyengébb a PCR-nél, de már ez is elég. Ha az eredmény pozitív, akkor az illető még fertőz, azonban ha negatív, akkor jó eséllyel már nincs benne annyi aktív vírus, hogy másokat is megbetegíthessen. A virológus szerint a koronavírus-fertőzés kimutatására alkalmas PCR-teszteknek ma már a klinikai szférában a helyük, az átlagembernek bőven elegendő bármilyen otthoni gyorsteszt. Ezekből mára csak a megbízható termékek maradtak a piacon, és mindegy, hogy nyálból vagy az orrnyálkahártya váladékából mutatja ki a fertőzést, otthoni diagnosztikára tökéletesen megfelel.