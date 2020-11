Szakértő: ennyit durvul még a koronavírus-helyzet

Koronavírus: 7 megyeszékhelyen romlott a helyzet - kattintson a részletekért!

Magyarországon jelenleg 6690 koronavírus-fertőzött szorul kórházi kezelésre, közülük 518-an lélegeztetőgépen vannak. A szakember előrejelzései szerint azonban az elkövetkezendő két hét alatt jelentősen romlani fog a helyzet - számolt be róla a 24.hu.

Milyen számok várhatóak?

Két hét múlva több mint 15500 koronavírusos beteg szorul majd kórházi kezelésre, és 804 fertőzöttet kell majd mesterségesen lélegeztetni. Ráadásul a napi halálozási adat rekordja (amely jelenleg 107) csaknem 100-zal, 204-re nőhet november 26-áig.

Az elkövetkezendő két hét alatt jelentősen romlani fog a helyzet.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Közeledünk az aggasztó határhoz

A szakember azt is megemlítette, hogy számításai szerint az egészségügy - az elektív műtétek elhalasztásával - 1279 lélegeztetett beteget tud ellátni, azt is "kisebb kompromisszumokkal". Ezzel arra utalt, hogy ehhez már nemcsak a szakképzett intenzíves ápolók szükségesek, hanem a betanulóknak is teljes értékű munkaerőként kell dolgozniuk a COVID-betegek ellátása érdekében.

Romlani fog a gyógyulási arány

Azonban ha 1279-nél is többen szorulnak majd lélegeztetőgépre, akkor már nem lesz igaz az a trend, miszerint a lélegeztetettek 50 százaléka felépül. A szakértő úgy véli, a gyógyulási esély ebben az esetben jelentősen lecsökkenhet, akár 20 százalékra is. A koronavírus-járvánnyal összefüggő durva számokkal egyébként még december elején is szembesülnünk kell majd, csak ezt követően jöhet az úgynevezett "plató szakasz" - vagyis a járványgörbe ellaposodása, majd a csökkenés - fűzte hozzá.

