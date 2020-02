December közepe óta tombol a koronavírus-járvány. Az új vírus azóta emberek tízezreit fertőzte meg és kétezernél is több halálos áldozatot szedett. Az eddig kimutatott fertőzések 99 százaléka és a halálesetek 99,7 százaléka Kínában, a járvány gócpontjában történt.

Védőruhás alkalmazottak fertőtlenítik a metróállomásokat Szöulban. Fotó: Getty Images

A járvány lehetséges hatásai

Az egyik legtekintélyesebb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, az Oxford Economics több lehetséges forgatókönyvet is megvizsgált friss tanulmányában. Az alapeseti előrejelzés szerint a járvány gazdasági hatásai az idei év első felére koncentrálódnak, és utána a vírus terjedését sikerül megfékezni. Ennek alapján a cég azzal számol, hogy a kezdeti meredek visszaesések után a világgazdaság teljesítménye ismét élénkülésnek indul, és az éves növekedési számok végül az Oxford Economics jelenlegi alapeseti prognózisai közelében lesznek. Az elemzőház azonban azzal is számol, hogy a vírus Ázsiában, vagy akár az egész világon szétterjedhet.

A Kínából tovább terjedő, de Ázsiára korlátozódó koronavírus-járvány hatására az ázsiai-csendes-óceáni térség átlagos gazdasági növekedése az idei év első felének végéig 1,5 százalékra lassulhat. A 2008-2009-es globális pénzügyi válság óta ez lenne a leglassabb éves növekedés a térségben. Emellett a kínai hazai össztermék (GDP) növekedése gyakorlatilag összeomlana és az idei első negyedévben 30 éves mélypontra - éves szinten 2,6 százalékra - zuhanna. Globális átszűrődő hatásokkal azonban ebben az esetben is számolni kellene. A világgazdaság növekedési üteme e modell alapján éves összevetésben 1,5 százalékra lassulna 2020 első felében. Ez az idei év egészében összesen 400 milliárd dollárnak megfelelő globális GDP-növekedési veszteséget jelentene - még akkor is, ha az év második felében már élénkülést látnánk.

Súlyos károkat okozna egy világjárvány

Ha a járvány az egész világot érinti, akkor az idei év első felében zéróhoz közelíthet a világgazdasági növekedés, az egész éves globális GDP-veszteség pedig azár 1100 milliárd dollár is lehet. A cég forgatókönyve azzal is számol, hogy globális járvány esetén az amerikai és az euróövezeti gazdaság már az idei év első felében technikai recesszióba kerülne. Ez rövid, de rendkívül erőteljes globális növekedési sokkot jelentene, ám a kilábalás is gyors ütemű lenne - vélik a szakértők.