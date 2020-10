Repülőn hunyt el egy koronavírus-fertőzött

Az amerikai nő még júliusban hunyt el egy Arizona államból Texasba tartó repülőgépen. A nő több alapbetegséggel is küzdött, az viszont csak a napokban derült ki, hogy koronavírus-fertőzés okozta a halálát. Dallas megye ezért most őt is felvette a járvány áldozatainak listájára - számolt be róla a CBS News.

Repülés közben halt meg a koronavírusos nő. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Az oxigén sem segített rajta

A harmincas éveiben járó nő rosszul lett a repülőgépen, nehézlégzés gyötörte. A fedélzeten próbáltak segíteni rajta, de hiába kapott oxigént, nem tudták megmenteni az életét. Még a gép landolása előtt meghalt. Dallas megyében egyébként már több mint 91 ezer embert fertőzött meg és legalább 1100 életet követelt az új típusú koronavírus.

Tombol a járvány Amerikában

Közben Amerikában továbbra nagy erővel tombol a koronavírus-járvány. Az ország már 8,3 millió igazolt esetről és több mint 220 ezer áldozatról számolt be. Naponta mintegy 60 ezer új fertőzöttet regisztrálnak, és a kórházi kezelésre szorulók száma is rohamosan növekszik. Egyes tagállamokban például már sem ágyból, sem orvosból nincs elég a fertőzöttek ellátásához.

