Rejtélyes fertőzésben haltak meg többen Lengyelországban

Rzeszówban augusztus közepe óta fordulnak elő megbetegedések. Mindeddig összesen 159 esetet regisztráltak a lengyel hatóságok, közülük 103-at a kétszázezer fős népességű városban – írja helyi beszámolók alapján a Telex. A legionárius-, avagy légiósbetegséget Legionella baktériumok okozzák. A kórokozó megél a szabad vizekben, ugyanakkor kizárólag belélegezve fertőz, az ivóvíz fogyasztásával nem. Fertőzött víz esetén a zuhanyzáskor keletkező párában van jelen a baktérium, ezt inhalálják az emberek tusolás közben. Ezenkívül a nem megfelelően tisztított légkondicionáló berendezések is segíthetik a fertőzés terjedését. A lengyelországi halálos áldozatok mindegyike az idősebb korosztályba tartozó krónikus beteg volt.

Múlt pénteken a Reuters hírügynökség arról számolt be, hogy a helyi hatóságok vizsgálják annak lehetőségét, hogy a járványkitörést nem emberi tevékenység okozta-e. Magyarán elképzelhető, hogy a baktériumokat szándékosan juttatták a vízhálózatba. Stanislaw Zaryn biztonsági tisztviselő szerint rutinvizsgálatról van szó, ugyanakkor többféle forgatókönyvet is ki kell zárniuk, beleértve, hogy Oroszország nem kapcsolódik-e a történtekhez. A Telex ezzel kapcsolatban megemlíti, hogy Rzeszów Lengyelország egyik logisztikai központja. Innen indulnak a többi között az Ukrajnának szánt katonai szállítmányok és humanitárius segélyek, valamint az amerikai csapatok bázisa is itt található.