Koronavírus: mától ezek az új szabályok érvényesek

A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye szerint a kormány értékelte Magyarország járványügyi helyzetét és az eddig meghozott intézkedéseket, ez alapján pedig megállapította, hogy az eddig meghozott intézkedések fenntartása mellett újabb védelmi intézkedésekre is szükség van. Ezek célja, hogy csökkentsék a koronavírus-fertőzöttek számát, valamint mérsékeljék a kórházakra nehezedő terhet.

Este 8-tól kijárási tilalom

Most már nem csak éjféltől, hanem este 8 órától és reggel 5 óráig él az éjszakai kijárási tilalom. Este 8-ig tehát mindenkinek haza kell érnie. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, amelyet azonban igazolni szükséges. Az új típusú koronavírus elleni küzdelem jegyében azt is kihirdették, hogy minden gyülekezés tilos, az éttermek pedig nem fogadhatnak vendéget. Az éttermekben csak az étel elvitele céljából tartózkodhat vendég. A házhoz szállítás adminisztratív terhei csökkennek, és a taxisok is bevonhatóak lesznek a feladat ellátásába. Az üzemi étkezdék ugyanakkor nyitva tarthatnak.

A nagy településeken már közterületeken is kötelező a maszk. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Korábban zárnak a boltok

Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - kizárólag este 7 óráig maradhatnak nyitva, és csak a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. Az e rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek, a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási tilalom szabályai mellett. A szállodák viszont már csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak, turistákat nem.

Minden rendezvényt betiltottak

A koronavírus-helyzet súlyosbodása miatt ezentúl mindennemű rendezvény megtartása tilos, ide értve a kulturális eseményeket, valamint a karácsonyi vásárokat. A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg. Ezzel összefüggésben a vallási közösségeket a kormány arra kérte, hogy a szertartásaik során a magatartási szabályokat az általános szabályokkal összhangban határozzák meg. Magán és családi rendezvények pedig csak úgy tarthatóak meg, ha azon maximum tízen vesznek részt. A temetéseken legfeljebb ötvenen lehetnek, az esküvőkön pedig csak meghatározott emberek - többnyire csak a közeli hozzátartozók - vehetnek részt, lakodalom viszont nem tartható.

Közterületen is kötelező a maszk

A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, ám kiegészülnek azzal, hogy a 10 ezernél több lakosú települések egyes közterületein is kötelezővé válik a maszkviselés. Az érintett területek kijelölése a polgármesterek feladata. Sporttevékenység során, a parkokban, illetve a zöldterületeken azonban továbbra sem kötelező a maszk. A sportmérkőzéseket ezentúl zárt kapuk mögött kell megtartani, az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása viszont engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok szerint azonban a versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak. Ugyanakkor a szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve a fitnesztermeket, a fedett uszodákat, a múzeumokat, a könyvtárakat, a mozikat, az állatkerteket és a korcsolyapályákat.

Mi lesz az iskolákkal?

A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak. Itt a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg. A 9. osztálytól azonban digitális munkarendben működnek tovább az iskolák a koronavírus elleni védekezés jegyében. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek. Az egyetemek és a főiskolák is digitális munkarendre térnek át, a felsőoktatási intézmények kollégiumai pedig bezárnak. Döntöttek továbbá arról is, hogy a kórházak, iskolák, óvodák és bölcsődék dolgozóit, valamint a szociális intézményben dolgozókat hetente tesztelni kell.

