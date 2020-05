Nő a forgalom a vidéki vendéglátóhelyeken

Kaposváron az éttermek többsége újra megnyitott a hét elején a koronavírus-helyzet javulása miatt. Nagy forgalom még nincs, de ebédidőben már megtelnek vendégekkel a teraszok. Az érkezőknek rendszerint már a bejáratnál biztosítanak kézfertőtlenítési lehetőséget, a pincérek pedig maszkban és kesztyűben szolgálnak fel. A hét elejétől már a somogyi megyeszékhely játszóterei és szabadtéri sportpályái is látogathatók, és azokat minden korosztályból egyre többen használják.

Még csak visszafogott forgalom van

Győrben - ahogy lehetett - kinyitottak a belvárosi éttermek teraszai. Az egyik népszerű belvárosi étterem tulajdonosa úgy látja, leginkább az ebédidőben betérő vendégeket látják újra, az ilyenkor szokásos forgalmuknak ők mintegy 60 százalékát bonyolítják. Kinyitottak a történelmi városrész üzletei is, az elmúlt két hétben azonban a koronavírus-járvány előtti forgalom mindössze 10 százalékát tapasztalták - közölte Obertolné Horváth Tímea, a Győri Bevásárló Utcák Alapítvány elnöke.

Békéscsaba egyetlen plázájának, a Csaba Centernek a látogatottsága május 4-e óta folyamatosan nő, de mint Hrabovszki György igazgató elmondta, megközelítőleg sem érte el a koronavírus-járvány előttit. A szombathelyi vendéglősök pedig úgy nyilatkoztak, örülnek annak, hogy visszatérőben vannak a vendégeik, de az ő forgalmuk sem éri még el a korábbit. Pécsen a legtöbb belvárosi étterem és kávézó megnyitotta már a belső tereit is, itt a forgalom érzékelhetően nő. Minden vasárnap megtartják a vásárt is: jelentősen nőtt a kereslet az árusok mellett állandóan ott lévő autókereskedőknél is.

Népszerűek a múzeumok és az arborétumok

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága működtetésébe tartozó Szarvasi Állatparkot múlt hétvégén nyitották meg, az első hétvégén csaknem ötszáz látogatójuk volt. Sok kisgyerekes család kereste fel a koronavírus-járvány lassulása miatt megnyitott békéscsabai Gabonamúzeumot is. A héten és a jövő héten kinyitnak a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében lévő erdei iskolák, szálláshelyek és arborétumok is. A járványügyi előírások betartásával szervezhetők túrák, kirándulások. Már látogatható a Budakeszi Vadaspark, a visegrádi Fellegvár és a Bertényi Miklós Füvészkert, valamint a pilisszentkereszti Som-hegyi Turistaház is. Pénteken a Budakeszi Arborétum is megnyitotta kapuit. A gyulai vár pedig már a múlt hétvégén megnyitotta szabadtéri részeit, a vendégek többsége Kelet-Magyarországról érkezett.

A legtöbben betartják a szabályokat

Szombathelyen is egyre inkább visszatér az élet a normális kerékvágásba, a vasi megyeszékhely főtere a szokásos képét mutatja: jönnek-mennek, vagy csak ráérősen sétálgatnak az emberek. Azonban kevesebb a csoportosulás, a legtöbben figyelnek a biztonságos távolság megtartására. A békéscsabai pláza látogatói is fegyelmezetten betartják a koronavírus elleni óvintézkedéseket. Csak ritkán tapasztalható, hogy valaki ne akarna maszkot viselni, vagy panaszkodna az időkorlát miatt. Szolnok utcáin, a játszótereken, az éttermekben és az üzletekben is egyre több ember fordul meg, érezhetően vártak már a szabályok enyhítésére a helybéliek. A lakók jellemzően óvatosak: betartják a védőtávolságot és maszkot viselnek.

Egyes helyek csak pünkösd előtt nyitnak meg

Hajdúszoboszlón jellemzően a pünkösdi hétvégétől nyitják meg a szállodákat. A Hotel Silver május 29-étől fogad majd vendégeket, de a tavalyihoz képest mindössze 15-20 százalékos a foglalás ezekre a napokra. A Hotel Hungarospa is május 29-én nyit, de a wellnessrészleg zárva marad, a vendégek csak a városi strand medencéiben fürödhetnek. Debrecen szállodái pedig eltérő időpontokban nyitnak. A patinás Aranybika szálló május 27-étől fogad újra vendégeket, a pünkösdi hétvégére már sokan foglaltak - jelezte Szarvas Éva szállodaigazgató. A nagyerdei Aquaticum hotel ugyanakkor csak június 15-étől látogatható, de a 220-240 vendég elhelyezésére alkalmas szállodát csak legfeljebb 50 százalékban töltik fel egyidejűleg.

Gyulán is a pünkösdi hétvégén tervezi az újranyitást a szállodák többsége. Az apartmanok közül 61 már fogad vendégeket, további kilenc pedig kinyit a pünkösdi hétvégéig. Van már a pünkösdi hétvégére is foglalás, és egyre nő a budapesti érdeklődések, foglalások száma is. Egyetlen szálloda, a Komló Hotel nyitott ki Gyulán május 8-án, oda már másnap érkeztek vendégek. Azóta lassan, de folyamatosan emelkedik a vendégszám, nyárra is vannak foglalások. Ez azonban meg sem közelíti az ilyenkor szokásos forgalmat, nagyjából 85 százalékkal marad el attól - közölte Szász Bence szállodavezető.

