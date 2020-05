Koronavírus: így utazhatunk Budapesten

A BKV Zrt. legfrissebb tájékoztatása szerint a koronavírus elleni védekezés jegyében az utasoknak továbbra is kötelező a szájmaszk viselése, emellett pedig a kesztyű használata is ajánlott.

Ezeket a szabályokat kell betartani

A fővárosi közlekedési cég kiemelte azt is, hogy a koronavírus-járvány miatt korábban bevezetett kijárási korlátozások feloldása után is ajánlott betartani a távolságtartási szabályokat, amihez biztosítják a megfelelő járműkapacitást. Továbbra is megmarad a buszok első üléssorának kordonos elzárása, valamint ezentúl is a szokásosnál nagyobb figyelmet fordítanak a járművek takarítására, fertőtlenítésére.

Védőmaszkot viselő utasok szállnak le a metróról a Széll Kálmán téri állomáson.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Kitértek arra is, a biztonsági intézkedéseikkel a dolgozóikat is védik. Mint írták, a BKV majdnem tízezer munkavállalója közül mindössze ketten fertőződtek meg az új típusú koronavírussal. Olyan esetről azonban nem tudnak, hogy a járműveiken bárki elkapta volna a fertőzést.

A Volánnál is visszaállt a rend

Ahogy már korábban is megírtuk, a Volánbusz Zrt. tájékoztatása szerint a mai naptól már Pest megyében is minden járaton - a Budapestet érintőkön is - visszaáll a fedélzeti jegyértékesítés és az első ajtós felszállási rend. A Volánbusz Budapestet és Pest megyét nem érintő helyi és helyközi járatain már május 11-e óta lehet újra menetjegyet vásárolni az autóbusz-vezetőktől. A koronavírus-járvány hatására azonban továbbra is rendületlenül nő a Közlekedési mobiljegy elnevezésű alkalmazás népszerűsége, és folyamatosan bővül az applikációban elérhető Volánbusz-jegyek és -bérletek köre is.

A koronavírus okozta helyzetre való tekintettel a Volánbusz továbbra is azt kéri, hogy aki csak teheti, elektronikus úton váltsa meg jegyét és bérletét. Azoknak pedig, akik mégis a járatokon vásárolják meg jegyüket, fontos tudniuk, hogy az első ajtós felszállási rend és az autóbusz-vezetői jegyértékesítés szigorú óvintézkedések mellett állt vissza a vidéki járatokon. A buszvezető fülkéjénél egyszerre csak egy utas tartózkodhat, a többeiknek pedig a peronon kell várakozniuk, betartva a másfél méteres védőtávolságot. Ezeken a járatokon nem állítanak fel a buszvezetőt elhatároló kordont, helyette az első üléssorokat zárják le, azokon nem lehet utazni.

