Nem termelt antitestet a koronavírusos magyar úszók szervezete

Még március végén robbant a hír, hogy a magyar úszóválogatott tíz tagjánál is koronavírus-fertőzést állapítottak meg. Mint arról a HáziPatika.com-on is beszámoltunk, többen közülük - Kapás Boglárka, Kozma Dominik, Bohus Richárd és Horváth Dávid - névvel is vállalták a nyilvánosságot, így nem csoda, ha április végén, gyógyulásukat követően ők és a többiek is példamutató módon karjukat nyújtották, hogy vérükkel segítsenek a még COVID-19-ben szenvedőknek. Mint ismeretes, a fertőzésen átesettek szervezete úgynevezett antitestet termel, melynek segítségével több esetben is sikerrel gyógyítottak már meg súlyos állapotban lévő koronavírus-betegeket. Arra azonban senki sem számított, amiről kedden számolt be a 24.hu, hogy az úszók szervezete nem termelt antitestet.

Kapás Boglárka is névvel vállalta, hogy elkapta a koronavírust, s mint akkor megírtuk, neki sem voltak tünetei. Fotó: Ian MacNicol/Getty Images

A portál kérdésére Dr. Lacza Zsombor, a Testnevelési Egyetem tudományos rektorhelyettese úgy fogalmazott, a koronavírus "számos kérdésben felülírhatja az eddigi paradigmákat". Példaként hozta, hogy míg a nyilvántartott fertőzöttek között átlag 5 százalék, tehát viszonylag magas az elhalálozás, addig sok emberen úgy megy keresztül a vírus, hogy észre sem veszi, szervezete el sem jut az ellenanyag termeléséig.

"Készen kapják az ellenanyagot, ami elpusztítja a koronavírust" Bár világszerte rengeteg hatóanyagot tesztelnek különböző laboratóriumokban, a SARS-CoV-2 vírus ellen továbbra sem létezik védőoltás vagy gyógyszer. A súlyos fertőzötteknek azonban reményt jelenthet az egyre több országban - köztük hazánkban is - megkezdett vérplazma-terápia. De pontosan miből áll ez a kezelés, kik lehetnek donorok és milyen eredményeket tapasztaltak eddig? A válaszokért kattintson korábbi cikkünkre.

Tizenkilenc emberen tudtak eddig segíteni

"A sportolók közül nemcsak az úszókat, hanem összesen öt sportág 29 élsportolóját teszteltük. Közülük egyet találtunk - nem úszót -, akinek a vérében ellenanyagot tudtunk kimutatni. Ez egyetlen dolgot jelent biztosan: bár bizonyítottan minden élsportoló mintaadónk fertőzött volt, vagyis átesett a koronavírus-fertőzésen, közülük huszonnyolcan egyáltalán nem védettek az újabb fertőzés" - jelentette ki a rektorhelyettes, aki a vérvételt levezénylő OrthoSera Kft. igazgatóságának tagja is. E minőségében arról is beszélt, a gyógyításra alkalmas antitesteket tartalmazó vérplazmát csak hazai betegek kaphatják meg, s eddig 19 embert kezeltek így.

"Az eddigi 450 felajánlás közül az érintettek felét találtuk alkalmas donornak, a maradék 225 fő esetében negyvennek a véréből tudtuk kimutatni az antitesteket. A negyvenből húsznál gyógyításra alkalmas vérplazmát tudunk előállítani, ezek mindegyike egy-egy beteg megmentését szolgálja" - mondta Lacza.

