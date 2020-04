Koronavírus: több magyar úszó is megfertőződött

Négy újabb beteg veszítette életét a koronavírus miatt, valamint 525 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma is. A teljes hírt ide kattintva olvashatja.

A magyar úszóválogatott keretének valamennyi tagját, illetve a velük dolgozó szakembereket is tesztelték az elmúlt időszakban, így derült ki eddig 9 esetben az új koronavírus-fertőzöttség. Mint a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) közleményéből kiderült, a szervezet magánszolgáltatókkal végeztette a mintavételeket saját költségén, azért, hogy a válogatott versenyzői biztonságban folytathassák a medencés edzéseket a járvány idején is. Ennek egyik feltétele volt - a szervezet közlése szerint - az, hogy a külföldi edzőtáborokban készülők közül csak azok állhatnak edzésbe, akik átestek két koronavírus-teszten, és a három nap különbséggel elvégzett tesztek egyaránt negatív eredményt hoztak, valamint hazatérésüket követően 14 napot karanténban töltöttek. A korábban is Magyarországon tréningezőknél egy negatív teszt volt az előírás.

Négyen már nyilatkoztak

"A tesztelésen részt vett a válogatott keret valamennyi tagja, illetve a válogatott mellett dolgozó szakemberek (edzők, gyúrók) is. A szövetségbe folyamatosan érkeznek az eredmények, melyek kedd estig kilenc személy esetében mutattak pozitív eredményt. Ők valamennyien külföldi edzőtáborokban jártak, melyeket követően 14 napra karanténba vonultak, azaz hazatérésük óta egyikük sem vett részt edzéseken" - olvasható a közleményben.

Kapás Boglárka és Kozma Dominik után a junior vb-második Horváth Dávid Instagram-oldalán, míg a vb-harmadik Bohus Richárd a Nemzeti Sportnak adott nyilatkozatában ismerte el, hogy megfertőződött a koronavírussal.

Mindannyian jól vannak

A MÚSZ közleményében hangsúlyozta, teljes mértékben együttműködik az egészségügyi szervezetekkel, és kizárólag azon úszóinak teszi lehetővé a medencés edzések elkezdését, akik esetében kizárható afertőzés- azaz az egy vagy két negatív teszt mellett az is, hogy bármilyen formában érintkeztek fertőzött társaikkal akár a karantén kezdete előtt, akár annak letelte után. A zárt edzőtáborok során az úszók folyamatos orvosi felügyelet alatt dolgoznak majd, és rendszeresen részt vesznek egészségügyi vizsgálatokon - írják. "A fertőzöttektől kapott információk alapján egyelőre egyikük sem igényel különleges orvosi ellátást, ugyanakkor az állami járványügyi hatóságok már felvették velük a kapcsolatot. Amennyiben bármelyikük kezelésre szorulna, úgy rájuk is a jelenleg érvényben lévő országos egészségügyi protokoll szabályai vonatkoznak" - közölte a MÚSZ.

