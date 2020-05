Koronavírus: vérplazma segített egy kismamán

A Covid-19-ben szenvedő terhes nőt április végén szállították a sziléziai Kedzierzyn-Kozle városban létesített járványkórházba. Mivel a koronavírus okozta betegsége egyre súlyosabbá vált, az orvosok császármetszésről döntöttek. A kisbaba így koraszülött lett, de egészséges.

Lélegeztetőgépen volt

A koronavírusos nő olyan súlyos állapotba került, hogy lélegeztetőgépre kellett kapcsolni, majd múlt hét szerdán megkezték nála a vérplazmakezelést. Ezt követően a nő állapota két napon belül radikálisan javult. A páciens jelenleg már tünetmentes, és várhatóan a jövő héten haza is engedik. A Covid-19-ből felgyógyult donoroktól nyert vérplazma alkalmazását már több lengyelországi kórházban is elkezdték április közepén. A szérumot egyelőre kiegészítő, kísérleti terápiaként használják.

Privát koronavírusteszteket végeznek a lengyelországi Wrocław-ban. Fotó: Getty Images

Hatékonynak tűnik a módszer

A módszer már többek között Kínában, az Egyesült Államokban és Magyarországon is kedvező eredményeket hozott. Lengyelországban pedig a Kedzierzyn-Kozlében működő kórház számolt be elsőként a terápia sikeréről. Az első lengyelországi vérplazmadonorok között volt Michal Wos környezetvédelmi miniszter is, aki április elején gyógyult fel a koronavírus-fertőzésből. A lengyel kormány egyénként már egy vérplazma alapú, több súlyos betegség gyógyításában alkalmazott gyógyszereket előállító gyár építését tervezi. Jelenleg a lengyel állam évi mintegy 500 millió zlotyt - nagyjából 38,5 milliárd forintot - költ a külföldről importált, részben a lengyel donoroktól nyert vérplazma felhasználásával készült gyógyszerekre.

Stabilizálódhat a járványhelyzet

Lengyelországban egyébként már lassulni és stabilizálódni létszik a napi új fertőzöttek száma, de a reprodukciós ráta még mindig enyhén 1 felett van, vagyis száz betegtől valamivel több mint száz új ember fertőződhet meg. Az országban csütörtök délutánig csaknem 15 ezer fertőzöttet regisztráltak, a koronavírus-járvány lengyelországi áldozatainak száma pedig már meghaladta a 730-at.

