Nehéz lesz pótolni az oltatlan tanárokat

Minden egyes tanár, akit a kötelező oltás elutasítása miatt kell majd szabadságra küldeni, hiányozni fog a rendszernek - mondta Horváth Péter, a kormány által létrehozott tanári szervezet, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke a Népszavának. Szerinte több iskolában lesznek olyan pedagógusok, akik annak ellenére sem fogják beoltatni magukat, ha emiatt fizetés nélküli szabadságra küldik őket.

Még nem tudni, hány tanár utasítja el a kötelező oltást. Fotó: Getty Images

A rendszer furcsasága, hogy amíg az állami közoktatási intézményekben kötelezően elrendelik az oltást, az alapítványi és az egyházi fenntartású iskolában a fenntartók dönthetnek erről. Az állami iskolákban a tanárok egyelőre a tankerületek utasítására várnak, az érintett kollégáknak legkésőbb november 15-éig kell tájékoztatást kapniuk, az első oltást pedig december 15-éig kellene felvenniük.

A katolikus fenntartású oktatási intézményekben nagyon magas az átoltottság, továbbá a kézfertőtlenítés, az épületek, közös terek folyamatos fertőtlenítése továbbra is érvényben van, közölte a lappal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóosztálya. A reformátusoknál eddig 18 intézményben vezették be a kötelező védőoltást (jelenleg 186 református oktatási intézmény működik az országban).

Az oktatási szakszervezetek a sztrájkkövetelések közé is felvették a kötelező oltásról szóló rendeletek visszavonását. Erről a napokban tárgyaltak volna a minisztériummal, de az Emmi a sztrájktárgyalások halasztását kérte, az újabb találkozó időpontja november 18-a.

Nemcsak a felnőttek körében fertőz meg egyre több embert a koronavírus delta variánsa, hanem a gyerekek között is - figyelmeztetett egy hazai szakember. Mint mondta, fontos lenne mielőbb engedélyezni a 12 év alattiak beoltását is, ugyanis ebben a korosztályban még egy enyhébb megbetegedésnek is súlyos következményei lehetnek.