Mintegy 300-an fertőződtek meg egy hazai szervezetnél

A Máltai Szeretetszolgálat csaknem 30 intézményt tart fenn. Ezekben a koronavírus-járvány miatt látogatási és a kijárási tilalom van érvényben. A kórokozó azonban így is bejutott 5 intézménybe, vélhetően a dolgozók és a külsős szolgáltatók révén.

A Máltai Szeretetszolgálat 5 intézményében is felütötte a fejét az új kór.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

300 fertőzöttről tudnak

A mintegy 2 ezer ellátott között már 200 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, a dolgozók körében pedig nagyjából 100-an fertőződtek meg - közölte a 24.hu-val Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs igazgatója. Tájékoztatása szerint először a gödi Gondviselés Házában dolgozó egyik munkatársuk lett beteg. Miután pozitív lett a tesztje, a közvetlen munkatársait is tesztelték, és többen szintén pozitívnak bizonyultak.

"Amikor ez kiderült, a szeretetszolgálat az ajánlott előírásoknak megfelelő intézkedéseket életbe léptette az intézményben, és október 16-án levélben értesítette az intézmény lakóinak hozzátartozóit, illetve a kijelölt gyámokat és gondnokokat. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) teljes körű szűrést rendelt el" - ismertette a részleteket Romhányi. Egyébként a gödi házban lakók és az ott dolgozók csaknem mindegyike tünetmentes volt. Kórházba mindössze 2 koronavírus-fertőzött gondozottat kellett szállítani, ők október 26-án térhettek vissza az intézménybe.

Költséges járvány

A kommunikációs igazgató azt is elmondta, hogy tünet vagy gyanú esetén a szeretetszolgálat mielőbb elvégezteti az érintettnél a PCR-tesztet - a szervezet költségén, a saját eszközeikkel és szakembereikkel. Pozitív eredmény esetén értesítik a járványügyi hatóságot, így a további szűréseket már ők rendelik el. Ám ezekhez a szűrésekhez is a saját szakembereikkel végeztetik el a mintavételt. A szűrésekkel kapcsolatos váratlan kiadások mellett azonban számos egyéb tétel is jelentősen igénybe vette a szervezet erőforrásait. Az új típusú koronavírus elleni védekezéshez szükséges eszközökkel, a munkabéremeléssel és az egyéb felmerülő kiadásokkal együtt már több mint 200 millió forintot költöttek a járvány megfékezésére.

