Merkely: nem az antitestszinten múlik a védettség

"Nagyon fontos, hogy a két oltás legyen meg. Ha megvan a két oltás, akkor a klinikai hatékonyság a súlyos lefolyású megbetegedéssel szemben százszázalékos, és ez a lényeg" - fogalmazott Merkely Béla a közmédiának adott interjújában. A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy nem az antitestszinten múlik a COVID-19 elleni védettség, hiszen az antitestvizsgálatot nem is az oltások hatékonyságának mérésére találták ki, hanem az átfertőzöttség meghatározására.

Nem az antitestszinten múlik az oltás utáni védettség. Fotó: Getty Images

A sejtes immunitás a lényeg

Az oltás után folyamatosan csökken az új típusú koronavírus ellen termelődött antitestek szintje, de továbbra is vannak úgynevezett memóriasejtek, amelyek elindítják a sejtes immunitást, ha erre szükség van - magyarázta a rektor. "Azt a két oltást, azt meg kell kapni a vállunkba, ha megvan, hátra kell dőlni, és nem kell antitestet vizsgálni" - jelentette ki Merkely Béla.

A rektor egyébként felajánlotta, hogy ha valakinek nincs kimutatható koronavírus-antitestje a két oltást követően, akkor őt a Semmelweis Egyetemen - a kapacitásuk mértékéig - egy speciális teszttel ingyen megvizsgálják. Korábban egyébként már mi is beszámoltunk arról, hogy a második oltás beadása után 2-4 héttel sem mindenkinél termelődik elegendő antitest. A negatív eredményt produkálók között pedig messze a kínai vakcinával oltottak vannak a legtöbben.

A második oltás is nagyon fontos

A műsorban elhangzott az is, hogy nagyjából 140 ezer olyan ember lehet Magyarországon, akik a második koronavírus-oltást már nem adatták be maguknak. Pedig az első dózis csak egy rövid ideig véd - a teljes és hosszan tartó védelemhez a második adagra is szükségünk van. A Semmelweis Egyetem rektora azt javasolta, hogy aki kihagyta a második oltást, az pótolja azt akár 10-12 hét után is, de ősz előtt mindenképpen.

