Veszélyes majomhimlő-fertőzés terjed, már japán áldozat is van

Szerdán adott hírt a japán egészségügyi minisztérium a majomhimlő első helyi áldozatáról - írja a Reuters. A minisztérium közleménye szerint az elhunyt egy harmincas éveiben járó férfi volt, akinél korábban már HIV-fertőzést is regisztráltak, így immunrendszere fokozott veszélynek volt kitéve a fertőzésekkel szemben. A hírek szerint a közelmúltban nem utazott külföldre, így a majomhimlővel az ország határain belül fertőződhetett meg.

A majomhimlő az elmúlt hónapokban lett gyakori szereplője a híreknek, azonban nem egy új keletű betegségről van szó. A fertőzést már régóta ismerik, és korábban is előfordult már, hogy Afrikán kívül is megjelent. Az emberek megfertőződhetnek, ha a beteg állat megharapja vagy megkarmolja őket, mostanában feljegyzett fertőzéses esetek nagy része azonban emberről emberre terjedt.

A fertőzést már hónapokkal korábban azonosíttották a szigetországban. Fotó: Getty Images

A fertőzött személlyel való szoros kontaktust – és a megfertőződést – követően a betegség 7-21 napig lappang, és az érintett személy ez alatt az idő alatt vélhetően nem fertőz. A lappangási idő letelte után szakaszosan jelennek meg a tünetek, legtöbbször magas láz, fej- és izomfájdalom és nyirokcsomó-duzzanat. A láz megjelenése után körülbelül 1-3 nappal megjelennek a jellegzetes kiütések is, először az arcon, majd a végtagokon, és végül a test többi részén is láthatóvá válnak. A legtöbb eset enyhe, de sokaknál halálos kimenetelű is lehet a betegség.

Aggódig a WHO is

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a napokban aggodalmát fejezte ki a majomhimlő egy súlyos formájának terjedése miatt, amely idén közel 600 embert, főként gyerekeket ölt meg a Kongói Demokratikus Köztársaságban – mondta egy magas rangú tisztviselő. Az országban 2023-ban több mint 13 ezer esetet jelentettek, több mint kétszer annyit, mint a legutóbbi, 2020-as csúcs idején, és szinte minden tartományban azonosítottak megbetegedéseket. A WHO a hatóságokkal együttműködve dolgozik a kockázatértékelésen és a szükséges lépések kidolgozásán.