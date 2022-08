Az Egyesült Államokban nemrégiben közegészségügyi vészhelyzetet hirdettek a majomhimlős esetszámok ütemes emelkedése miatt. Az országban május 18-án diagnosztizálták a 2022-es járvány első betegét, azóta több mint tízezer fertőzöttről érkezett jelentés. A majomhimlő globális visszaszorítására tett eddigi erőfeszítések nem bizonyultak elegendőnek: a vírus, ami a közelmúltig jellemzően Afrikában terjedt, mára a világ legtöbb országban felbukkant.

Akadálytalan terjedésének hátterében számos ok áll, többek között a betegséggel kapcsolatos tévhitek és fals információk, amelyeknek sok ember hitelt ad. Ezek közé tartozik az is, hogy a majomhimlő kizárólag szexuális úton kapható el, és csak meleg férfiak terjesztik. De a jelenleg rendelkezésre álló védőoltások csekély száma, a nem megfelelő tájékoztatás és az egészségügyi hatóságok tanácstalansága – ami kiterjed a betegek diagnosztizálására és a hatékony kezelési módok megtalálására – is a vírus kezére játszik. (Az Egyesült Államokban jelenleg úgy próbálják átvészelni a vakcinahiányt, hogy a teljes adagok ötödét adják be.)

Egyelőre kevés oltóanyag áll rendelkezésre. Fotó: Getty Images

Hatásait nem szabad lebecsülni

Hogy a majomhimlő nem csak egy ártalmatlan fertőzés, arról egy ideje már több platformon is megindult a tapasztalat- és eszmecsere. Amint arról témával foglalkozó cikkében a BBC Online is beszámolt, a különböző fórumok célja, hogy az érintettek megbélyegzés nélkül, szabadon elmesélhessék, min mentek keresztül. Miként élték meg a diagnózis felállítását, egyáltalán eljutottak-e valamilyen vizsgálatra, vagy csak a tünetek előrehaladtával vált nyilvánvalóvá, hogy majomhimlő vírussal fertőzöttek. Hogyan próbálták sikerrel vagy eredménytelenül kezeltetni magukat, és milyen módszerekkel lehet elviselni a nagy fájdalommal járó tüneteket – különösen a hólyagokat és az azok kifakadása utáni bőrelváltozásokat –, valamint az állapotukkal járó lelki megpróbáltatásokat, amit a megbélyegzés még inkább tetézhet.

A BBC által megszólaltatott Jeffrey Galaise – aki Zoom-on szervez találkozókat az érintettek számára – maga is elkapta a vírust. "Más ember lettem. Ez egy nagyon traumatikus élmény. Aki nem ment át ezen, fogalma sincs, milyen fájdalommal jár, és milyen nehézkesen lehet segítséghez, támogatáshoz jutni” - mondta. A 41 éves férfi aznap lett rosszul, amikor meg kellett volna kapnia az eredetileg a fekete himlő ellen kifejlesztett, majomhimlő ellen is hatékony védőoltást. Mint mesélte, nem úszta meg könnyen a betegséget: nyilatkozatakor éppen a 25. napnál járt, és gyakorlatilag minden lehetséges tünetet megtapasztalt a hosszan tartó, magas láztól kezdve a nyirokcsomó-duzzanatot át egészen a hólyagok megjelenéséig és az azok okozta bőrelváltozásokig.