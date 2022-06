Majomhimlő: máshogy jelentkezik a fertőzés, mint korábban

Új tájékoztatót adott ki a majomhimlő tüneteiről az amerikai betegségmegelőzési és járványügyi központ (CDC) – számolt be róla az NBC News. Az indoklás szerint azért volt szükség az új ismertetőre, mert a kezdeti tünetek korábbi leírásai az afrikai esetekre vonatkoztak. A jelenlegi fertőzési hullámban azonban már nem lázzal, fej- és izomfájdalommal, illetve nyirokcsomó-duzzanattal indul a betegség, sokkal inkább a szájban, a nemi szerveken és a végbélnyílás környékén felbukkanó kiütések utalnak a fertőzöttségre. A bőrtünetek ráadásul később sem terjednek el a teljes test felületén, pedig az afrikai eseteknél még ez is jellemző volt.

A mostani fertőzési hullámban másmilyenek a fertőzés első jelei. Fotó: Getty Images

A kiütések tehát most leginkább kisebb területeken, lokalizálva jelentkeznek, gyakran az arcon, a kezeken vagy a lábon, de más területeken is előfordulhatnak. Vannak továbbá olyanok is, akik influenzaszerű tüneteket is észlelnek, míg másoknál semmilyen egyéb panasz nem társul a kiütések mellé.

A kiütések változása sem ugyanolyan

Úgy tűnik, hogy az új esetekben a kiütések is máshogyan viselkednek, mint a korábbi betegeknél. Eddig ugyanis az volt a jellemző, hogy a bőrelváltozások eleinte laposak voltak, majd folyadékkal telt hólyagokká, később pedig gennyes csomókká alakultak. A CDC közölése szerint ezzel ellentétben a közelmúltban regisztrált betegeknél ugyanazon a testterületen az elváltozások különböző formái is megfigyelhetőek. Gyakran vannak például egymás mellett a folyadékkal telt hólyagok és gennyes csomók.

Ilyen tüneteket még sosem okozott

Egyes amerikai betegeknél erős fájdalom is jelentkezett a végbélnyílásban vagy a környékén, de végbélgyulladásról, végbélvérzésről, és indokolatlan székletürítési ingerről is beszámoltak már a fertőzöttek. Ezek a tünetek korábban egyáltalán nem voltak jellemzőek a majomhimlőre.