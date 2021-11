Leállhat a közösségi közlekedés, ha kötelező lesz az oltás

"Ha a MÁV-nál bevezetik a kötelező oltást, akkor leáll a vasúti közlekedés" - mondta Meleg János, a 21 ezres taglétszámú Vasutas Szakszervezet elnöke az ATV Híradónak. Ha rögtön bevezetnék a kötelező oltást, olyan sok ember esne ki a munkából, hogy a szolgáltatás olyan lenne, mint egy sztrájk idején, mondta a Telexnek Gulyás Attila, a BKV-dolgozók jelentős részét tömörítő a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke.

A cégek a munkavégzés feltételeként előírhatják a védőoltást az alkalmazottaknak. Fotó: Getty Images

Szerdán a nagyobb fővárosi cégek szakszervezeteinek vezetői Karácsony Gergely főpolgármesternél egyeztetnek a kormányrendelet alkalmazásáról. Gulyás Attila szerint a főváros többi cégénél is hasonló a helyzet, mint a BKV-nál. Véleménye szerint inkább hosszabb távon, rábeszéléssel és jutalmazással lehetne rávenni a dolgozókat az oltásra, de akkor sem az összeset.

A Volánnál azt mondták, hogy óriási a felháborodás a munkavállalók körében az esetleges kötelezővé tétellel kapcsolatban. Dobi István, a Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet elnöke úgy véli, nem lesz kötelező az oltás, mert nincs tartalék a rendszerben, és ha bevezetnék, akkor leállna a Volán. "Én próbálom őket nyugtatni, hogy még ezt senki nem tette kötelezővé, és ha kötelezővé teszik, akkor kell nekünk dönteni, hogy milyen lépéseket teszünk" - tette hozzá az ATV-nek.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi kormányinfón jelentette be, hogy a cégek és a vállalkozások jogot kapnak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a védőoltást az alkalmazottak számára. Azokat a dolgozókat, akik nem oltatják be magukat, egy év fizetés nélküli szabadságra lehet küldeni. Az állami intézmények munkatársai januárig kapnak időt. Önkormányzati cégeknél a polgármester dönt, a fővárosban eddig két kerületben vezették be a kötelező oltást. Az oltási kötelezettség alól orvosi igazolással lehet mentesülni.