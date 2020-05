Lassul a járvány, de a veszély nem múlt el

Amíg az új típusú koronavírus ellen nincs vakcina vagy gyógyszer, addig nem lehet kijelenteni, hogy megszűnt a fertőzésveszély - hangsúlyozta a rektor. Azonban úgy véli, hogy ha lesz a járványnak egy második hulláma, az biztosan kevésbé lesz kiterjedt Európában, mint az első volt. A vírus újbóli visszatérését azonban akkor kezelhetik könnyebben és jobban, ha most elegendő információhoz jutnak az elvégzett PCR-tesztekből - emelte ki.

Mintát vesznek egy fiú garatnyálkahártyájáról Nagyfügeden. Fotó: MTI/Komka Péter

Aki elmegy a szűrésre, a családját is védi

A négy orvosegyetem által végzett reprezentatív koronavírus-szűrésre meghívott 18 ezer emberből immár 10 ezer ember részt vett a vizsgálaton - közölte, majd újból arra kért mindenkit, hogy tegyen eleget a meghívásnak. Ugyanis minél többen vesznek részt a szűrésen, annál részletesebb adatok állnak majd rendelkezésre, és nem csupán az országos átfertőzöttségi helyzetről, hanem regionálisan is adatokat kapnak. Vagyis aki elmegy a szűrésre, a családját is védi, hiszen a közvetlen környezetének is hasznosítható adatokkal szolgálhat a szűrőprogram - mondta.

A szűrővizsgálat jelenlegi adatai szerint az összes korábbi és jelenlegi magyarországi koronavírus-fertőzöttre vonatkozó számítás azt mutatja, hogy 30 ezer és 90 ezer közé tehető ez a szám. A szűrés előrehaladtával pontosabb adatokat is kaphatnak majd, ám úgy tűnik, nem haladja meg a százezret a fertőzöttek száma. Azonban további részadatokat nem kívánnak közölni, a szűrőprogram végeredményét két héten belül nyilvánosságra hozzák.

Hatottak az intézkedések

Kiemelte, a mostani a legnyugodtabb szakasza a koronavírus-járványnak, ami azt is jelenti, hogy hatottak a távolságtartásra és a higiéniára építő rendelkezések, így indokolt a szabályok enyhítése. Az olasz és a magyar járványügyi helyzetet összehasonlítva Merkely Béla azt mondta, mennyiségében és minőségében is eltérnek egymástól. Az olaszokat meglepte a járvány, amely próbára tette a helyi egészségügyet, míg Magyarországon később jelent meg a koronavírus, és nagyon gyors válaszokat adtak rá - magyarázta. Egyébként az olaszokhoz hasonlóan sokat szenvedtek a járványtól a spanyolok, a britek és a belgák is, ám a németek, az osztrákok és a visegrádi országok viszonylag jól viselték a krízist.

