Kötelező oltás: Lidl és Tesco nem, Richter igen

Újabb nagy munkáltatók jelentették be, hogy miként állnak a kötelező oltáshoz. A Tesco és a Lidl nem élnek a lehetőséggel, a Richter igen - írja a Népszava.

A nagyobb magáncégek egyelőre kivárnak. Fotó: Getty Images

Nagyon óvatosak a magánszféra munkaadói, még ott sem kapkodják el a koronavírus elleni védőoltás kötelezővé tételét, ahol a cégvezetés hajlana erre, írta a lap. Az óvatosság oka egy munkajogászok szerint az, hogy a rendelet szövege pontatlan, így a vállalatok inkább kivárnak, nehogy jogellenes döntéseket hozzanak. A munkaadói szövetségek viszont inkább azzal magyarázzák a tartózkodást, hogy sok területen nehéz pótolni a kilépő vagy fizetetlen szabadságra küldött munkaerőt.

A 13 ezer főt foglalkoztató Tesco nem teszi kötelezővé az oltást a dolgozóinak. Akárcsak a 6600 alkalmazottal működő Lidl. A TEVA sem él a lehetőséggel, inkább a maszkviselést és a távolságtartást ellenőrzi szigorúbban. Múlt héten elsőként a Mészáros Lőrinc cégeit összefogó csoport közölte, hogy nem teszik kötelezővé az oltás. A Molnál és az OTP-nél továbbra sincs döntés az ügyben. A Ligához tartozó szakszervezetek érdekeltségi körében nincs is olyan vállalat, ahol bevezették volna, vagy biztosan be akarják vezetni a munkavégzés feltételeként a védőoltásokat. Hasonló tapasztalatokról számolt be a Magyar Szakszervezeti Szövetség is. A Richter ugyanakkor azt közölte, hogy a cégvezetés a kötelező oltás elrendeléséről döntött.

A szakszervezetek szerint nagy a felháborodás a BKV-nál, Volánnál, MÁV-nál dolgozók körében is a kötelező oltás miatt. A dolgozói érdekképviseletek szerint akár le is állhat a közösségi közlekedés, ha kötelező marad az oltás. A kormány rendelete értelmében a munkáltatók szabadon dönthetnek, elrendelik-e az oltást a dolgozóik számára. Nyitva áll a lehetőség a cégek és az önkormányzatok számára is, az állam pedig a közszféra számos területén már elő is írta.