Koronavírussal került kórházba Csepel polgármestere

Borbély Lénárd, Csepel polgármestere ma reggel, Facebook-posztban jelentette be, hogy állapota tovább romlott, szombat este mentő szállította kórházba, ahol kiderült, hogy az immunrendszere összeomlott, a véroxigén szintje folyamatosan csökkent és kétoldali tüdőgyulladása van. "Ezért jelenleg oxigénnel segítenek, de ezek a napok meghatározóak, hogy javulok-e, és hogyan tovább." - írta a polgármester, aki az oxigénterápia mellett gyógyszeres kezelést is kap. "Aki ezt nem élte át, az nem is nagyon tudja elképzelni, milyen érzés. Mindenesetre nem könnyű leírni."

A 39 éves Borbély Lénárd bevallotta azt is, hogy bár tartott a koronavírustól, nem félt tőle, hiszen minden hétköznap sportol, sokszor hétvégén biciklizni jár, és folyamatosan vitaminokat is szed. "Akik körülöttem vírusosak lettek, mindenki könnyedebben vészeli át. Sokkal idősebben is. Ennek persze nagyon örülök! Azt viszont nem gondoltam volna, hogy velem ez történik." A polgármester arra kért mindenkit, hogy tartson be minden kormányzati óvintézkedést, a saját érdekében is: kerüljék a zsúfolt helyeket, a testi kontaktust, ne menjenek tömegbe, hordjanak maszkot és tartsák a megfelelő távolságot. "A személyes példám jól megmutatja, hogy a koronavírus nem válogat és főleg azt, hogy nagyon alattomos."

h i r d e t é s

Az alpolgármester is megfertőződött

Borbély Lénárdhoz hasonlóan, Ábel Attila csepeli alpolgármester is elkapta a fertőzést. Facebook bejegyzése szerint szombat este kapta meg a pozitív teszteredményét. Mint írta, egy hete vannak tünetei. A koronavírus azonban nála nem a tipikus szimptómákkal érkezett. "Az első napon csak némi megfázásos előérzetem volt borsódzó háttal, szemfájdalommal, ami évente párszor - főként ősszel-tavasszal - amúgy is előfordul. Magas láz, szagvesztés, ízlésvesztés mutatóba sem. És akkor is volt negatív tesztem, amikor már jó eséllyel én terjesztettem a kórt otthon, a családomon belül" - számolt be tapasztalatairól a politikus.

Koronavírus: újabb 47 magyar fertőzött halt meg Az elmúlt 24 órában 2316 új koronavírus-fertőzöttet és 47 újabb áldozatot regisztráltak Magyarországon. További részletek itt.

Az alpolgármester véleménye szerint a leghatékonyabb védekezés az, ha teszt helyett mindenki otthon marad, ha bármilyen tünete jelentkezik. Ábel Attila betegségéről megosztotta azt is, hogy majdnem minden nap más arcát mutatja. "A koronavírus fokozatosan is erősödhet, és a negyedik-hatodik nap kritikus. Előfordul, hogy a reggel szörnyű, a délután szinte tüntetmentessé válik, aztán éjszaka bedurvul" - írta az alpolgármester, akinél a szagvesztés csak a hatodik napon történt meg, azóta viszont stagnál az állapota. "Mindenkinek azt üzenem, hogy vegyék komolyan az előírásokat, és szedjék a vitaminokat, ezt ugyanis bárki megteheti. Segíteni fog. Mint ahogy a maszk is: ha csak annyit segít, hogy nem kap nagy dózist az ember a fertőzésből, amikor elkapja, az már félsiker. A szervezetnek úgy több ideje marad védekezni. Nem mindegy hogyan vészeljük át."

Csatatérré változott Róma a kijárási tilalom miatt. A rómaiak egy része nehezen viseli, hogy éjszaka kijárási tilalmat vezettek be. További részletekért kattintson társportálunk, az nlc.hu cikkére.