A tüdőgyulladás a tüdőhólyagok (alveolusok) és/vagy a hólyagok közötti tér gyulladásos megbetegedése, amely érinti a légzőszervrendszert is. Tünetei változatosak lehetnek: magas láz, köhögés (ami kezdetben lehet száraz, később bőséges köpetürítéssel járó), szúró mellkasi fájdalom, légzési nehézségek, szapora, felületes légzés, fáradtság. Becslések szerint évente körülbelül 400-500 millió embert érint valamilyen formában. A diagnózis felállítása nem mindig egyszerű, ezért az orvosok köpettenyésztést (a gyakorlatban ez ritkán fordul elő), mellkasröntgent, vagy laborvizsgálatokat is kérhetnek.

A témát körüljárva a Harvard Health oldala összegyűjtött néhány fontos tényt a tüdőgyulladásról. Hasznos, ha ezekkel tisztában vagyunk, így fel tudunk készülni rá, hogy a korai tüneteket felismerve időben forduljunk orvoshoz.

A tüdőgyulladást nem egyféle kórokozó okozza

Atüdőgyulladáslehet bakteriális, vírusos vagy ritkán gombás eredetű, de paraziták is okozhatják. (Sőt, több kórokozó is egyszerre.) Vírusos tüdőgyulladás esetén nagy a kockázata a bakteriális felülfertőződésnek, de a kettő egyszerre is kialakulhat. A feltételezhetően bakteriális eredetű tüdőgyulladás antibiotikummal kezelhető (olykor két készítménnyel párhuzamosan). Amennyiben vírus, például akut légzőszervi megbetegedést okozó vírus, mint amilyen SARS, a MERS koronavírus, vagy a SARS-CoV-2 vírus áll a hátterében, nincs rá univerzális, hatékony kezelési mód. Csak azimmunrendszertámogatása lehetséges különféle vírusellenes szerekkel, egyénre szabott terápiával és szükség esetén - a kórházban - gépi légzéstámogatás.

A tüdőgyulladás évente 400-500 millió embert érint világszerte. Fotó: Getty Images

Koronavírus után komolyan károsodhat a tüdő

Noha a SARS-CoV-2 vírussal megfertőződöttek 80 százalékánál a betegség tünetmentes, vagy enyhe, mérsékelt, esetleg közepesen súlyos tünetekkel jár, és speciális kórházi kezelést nem igényel, legsúlyosabb szövődménye mégis alehet. Ha a vírus eléri a tüdő alveolusokat, nő az(ARDS) kockázata, melynek során a hörgőcskék folyadékkal telnek meg, gyulladást okozva a tüdőben, ami így nem jut elég oxigénhez. Ez az állapot kihat a keringésre és az összes szerv működésére. Súlyos esetben a betegnek kórházi kezelésre:lehet szüksége.