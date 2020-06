Koronavírus: veszélyes, ha magas a vérnyomás

Azt már sokan tudják, hogy a koronavírus veszélyesebb a krónikus betegségekben szenvedőkre nézve, arra viszont egy, a WebMD-n is közzétett, friss tanulmány világított rá, hogy mennyire megnövelheti a kockázatot a magas vérnyomásban szenvedőknél. A European Heart Journalban megjelent tanulmány szerzői kínai COVID-páciensek adatait vizsgálva arra jutottak, hogy duplájára nő a vírus miatti elhalálozás veszélye a magasvérnyomás-betegeknél.

A vérnyomáscsökkentő és a COVID-19 kapcsolata Az Európai Gyógyszerügynökség szerint a COVID-19 világjárvány idején is szedni kell a vérnyomáscsökkentő gyógyszert - annak elhagyása a vérnyomásproblémák miatt nagyobb kockázatot jelenthet. Kattintson a részletekért!

A tudósok a kínai Xiangban található Xijing kórház 2877 koronavírusos páciensének adatait vizsgálták meg, február 5. és március 15. között. A betegek közel 30 százalékát kezelték már hipertónia miatt. A kutatók arra jutottak, hogy ebből a csoportból 4 százalék hunyt el, míg azok közül, akiknek nem volt magas a vérnyomásuk, egy százalék. Az életkor, más betegségek és tényezők számításba vétele után a tudósok arra jutottak, hogy a magas vérnyomásos betegeknél a nem hipertóniásokhoz képest kétszeres az elhalálozás relatív kockázata.

Amagas vérnyomásduplájára növelheti a koronavírus miatti elhalálozás veszélyét. Fotó: Getty Images

Kell a gyógyszer

A szakemberek a magas vérnyomásos betegeket is két részre osztották aszerint, hogy szedték-e a gyógyszereiket vagy sem. Ez alapján a következő eredményekre jutottak: a gyógyszereiket nem szedő hipertóniás betegek 8 százalékának életét követelte a járvány, ezzel szemben viszont azok közül, akik bevették a pirulákat, 3 százalék vesztette életét.

Ezt azért is tartották fontosnak kiemelni, mert korábban arról is lehetett olvasni, hogy a vérnyomáscsökkentőket szedők még sebezhetőbbé válnak a koronavírussal szemben, illetve náluk nagyobb eséllyel alakul ki súlyos betegség. Az ACE-gátlók és ARB-k szedését viszont több kutatás is biztonságosnak minősítette, és a jelenlegi tudományos írás is kiemeli annak fontosságát, hogy a magas vérnyomásban szenvedők folytassák a piruláik szedését, úgy, ahogy a járvány előtt is tették.