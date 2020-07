Koronavírus: újabb típusú vakcinákat fejlesztenek az oroszok

Az akadémikus szerint a világon mintegy 140 vakcina-prototípussal kísérleteznek, amelyek három fő típusra oszlanak: az élő inaktivált - vagyis legyengített - vírusból kialakított vakcinákra, a koronavírus fertőzőképességét erősen csökkentő oltóanyagokra, valamint az alegység-vakcinákra. Utóbbiak a részeire bontott vírus valamely módosított alkotóelemének szervezetbe juttatásával váltják ki az antitesttermelést.

Oroszországban az élő, más néven teljes vakcina előállításán a Csumakov Intézet dolgozik, az alegység-vakcinán pedig mások mellett a Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézete (NICEM), a szentpétervári Mecsnyikov Intézet és a Szövetségi Orvosbiológiai Ügynökség (FMBA). Ezek közül a NICEM kutatásai a leginkább előrehaladottak - ők ugyanis már túljutottak az emberen való kipróbálás első szakaszán -, de az összes többi intézet is elvégezte már az állatkísérleteket.

Újabb típusú vakcinákat fejlesztenek az oroszok. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Veszélytelen a letesztelt vakcina

Az akadémikus arról számolt be, hogy a Gamaleja koronavírus-vakcinájának klinikai tesztje jól sikerült. Jelenleg a hatékonysággal kapcsolatos problémákon dolgoznak - egyebek között annak megoldásán, hogy a vakcináltak vérében minél tovább megmaradjanak az új típusú koronavírus tüskéjével szemben ellenálló antitestek. Megemlítette azt is, hogy egy vakcina kifejlesztése rendszerint négy-öt hónapig tart, de már a tesztelés második szakasza után beadható, mert addigra kiderül, hogy van-e ártalmas mellékhatása. Arra a kérdésre pedig, hogy vajon az összes orosz intézet ugyanolyan típusú vakcinán dolgozik-e, azt válaszolta, hogy véleménye szerint két vagy három típusú vakcinájuk is lesz a végén.

Ezért jobb a saját fejlesztésű oltás

Kitért arra is, hogy Oroszország figyelemmel kíséri az amerikai, európai és kínai vakcinakutatásokat is. Tudnak például arról, hogy egyes amerikai koronavírus-vakcinák már a tesztelés második fázisában is bizonyították, hogy veszélytelenek és hatásosak. "Nézni fogjuk az eredményeiket, és a legjobbakat kiválogatjuk majd magunknak. De szeretném tisztázni, hogy gazdasági értelemben a saját vakcinák kifizetődőbbek, és ezért a leginkább azokat kell előnyben részesítenünk. A külföldi készítményekért nem kis pénzt kell kifizetni. Nyilvánvaló, hogy minden tudósunk minőségi vakcina előállítására törekszik. Minek fizessünk, ha lesz sajátunk? Mi több, ha ez jobb lesz, akkor árulnunk kell. Mi sem kis eszközöket fordítottunk az előállításra és a gyártásra" - fejtette ki.

