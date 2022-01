Koronavírus: újabb 69 áldozat itthon

Újabb 3382 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 1 300 994 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 69 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 40 016-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

274-en vannak lélegeztetőgépen

Plüssállatban csempészett be a kórházba ivermektint egy beteg.

Jelenleg 113 160 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 2932-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 274-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 1 147 818 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 25 978 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 9,36 millió tesztet végeztek el az országban.

Beoltanak egy nőt Sinopharm-vakcinával Mátészalkán. Fotó: MTI/Balázs Attila

Ennyien kapták meg az oltást itthon

Eddig 6 294 707 személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 6 033 675-en pedig a második dózist is megkapták. Azoknak pedig, akik már legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltás második adagját, a harmadik, emlékeztető dózis beadatását is ajánlják. A friss információk szerint 3 292 175-en meg is kapták az ismétlő oltást.

A január 6-a és 8-a közötti oltási akción a tájékoztatás szerint több tízezren adatták be maguknak a koronavírus elleni védőoltást. Az akció ezen a héten is folytatódik: csütörtökön és pénteken 14 és 18 óra között, szombaton pedig 10-től 18 óráig várják előzetes időpontfoglalás nélkül az oltakozni vágyókat a kórházi oltópontokon és a kijelölt járásközponti szakrendelőkben. Emellett a háziorvosok is oltanak.

A delta és az omikron variánsokat egyesítő új vírustörzset azonosítottak Cipruson. Az új koronavírus-változatnak a deltakron nevet adták.