Koronavírus: újabb 45 ezer embert tudnak beoltani itthon

A friss adatok szerint vasárnap estig már 146695 személyt oltottak be a koronavírus ellen, többségében egészségügyi dolgozókat, valamint az idősotthonok lakóit és dolgozóit. 9403-an már a második oltást is megkapták. Az eddigi eredmények alapján mindegyik vakcina működik, azonban nincs olyan oltóanyag, amelyik 100 százalékos védelmet ad, ráadásul egyelőre az átoltottság is nagyon alacsony - figyelmeztetett Müller Cecília. Mint mondta, épp ezért az egyéni és a közösségi védekezés továbbra is szükséges a kóházakban és a szociális intézményekben.

Egy egészségügyi dolgozó megkapja a koronavírus-vakcinát a nyíregyházi Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa András Oktatókórházban. Fotó: MTI/Balázs Attila

A 2. dózis erősebb reakciókat válthat ki

A tisztifőorvos kitért arra is, hogy az eddigi tapasztalatok alapján a második dózis beadása után erőteljesebb oltási reakciók jelentkeznek. Ettől azonban nem kell megijedni, csak azt jelzi, hogy a szervezet intenzíven reagál az új típusú koronavírus elleni vakcinára - jegyezte meg a szakember.

Elhangzott továbbá, hogy Magyarországon jelenleg kedvezőek a járványügyi adatok, és ahogy korábban megjósolták, a fertőzöttek számának mérséklődése után 4-5 héttel valóban bekövetkezett a halottak számának csökkenése is. Azonban ezentúl is fontos a járványügyi szabályok betartása és a megfertőződés megelőzése, ugyanis még mindig több mint 3800-an vannak kórházban - jelezte Müller Cecília.

Sokan még mindig nem viselnek maszkot

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy az elmúlt hétvégén 569, szeptember 21-e óta pedig összesen 21386 személy ellen kellett intézkednie a rendőrségnek a koronavírus-járvány megfékezését célzó maszkviselési szabályok megszegése miatt. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt.

Az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett orosz Szputnyik V vakcina ugyanolyan elv alapján működik, mint az AstraZeneca oltóanyaga - emelte ki Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hétfőn. A részletekért olvassa el a teljes cikket!