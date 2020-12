Koronavírus: új mutációt azonosítottak Afrikában

A koronavírus új variánsát azonosította Nigériában Christian Happi, a molekuláris biológia tanára - jelentette be a délnyugat-nigériai Edében működő ACEGID afrikai genom- és fertőzőbetegség-kutató intézet a héten. A bejelentés után az Afrikai Unió által működtetett afrikai betegségmegelőző központ (CDC) sürgősséggel értekezletet hívott össze.

Az új variáns nem azonos azzal, amelyet a Dél-afrikai Köztársaságból jelentettek, de egyes mutációi megegyeznek a Nagy-Britanniában azonosított változatéval. John Nkengasong, a CDC igazgatója az Addis-Abebában tartott virtuális konferencián elmondta, hogy további mintákat vizsgálnak annak megállapítására, milyen a vírus terjedési rátája Nigériában. Christian Happi az AFP francia hírügynökségnek adott interjúban úgy fogalmazott, az ACEGID által december elején elemzett 200 vírusmintából kettőben, egy augusztus 3-án és egy október 9-én levett mintában voltak genetikai mutációk. Egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az új variáns a fertőzöttek számának növekedésével lenne összefüggésben, de a professzor úgy véli, hogy Nigériában jelent meg, nem hurcolták be. A Harvard egyetem korábbi tanára emlékeztetett arra, hogy a vírusok természetes módon mutálódnak.

A COVAX-ban bíznak

Nigériában szombaton hivatalosan több mint 82 ezer fertőzöttet és 1246 halálesetet tartottak számon. Ezek a számok viszonylag alacsonyak, de Afrika legnépesebb országában viszonylag kevés tesztet végeznek a 200 millió lakoshoz képest, és a pozitív esetek száma több százzal nő naponta december eleje óta. Gyorsan terjed a vírus Afrika más országiban is. Abdoulaye Diouf Sarr szenegáli egészségügy-miniszter a Le Quotidien című lapnak elmondta, hogy a koronavírus jóval fertőzőbb a járvány második hullámában, mint az elsőben volt. Szenegálban március 2. óta 18 523 fertőzöttet és 387 halálesetet jelentettek, az elmúlt két hétben megugrott az új fertőzöttek száma. Szenegál a védőoltás méltányos elosztása céljából az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által létrehozott COVAX program részeseként arra számít, hogy legkésőbb 2021 második negyedévében jut védőoltáshoz, miután a WHO jóváhagyta a vakcinát.

A brit koronavírus-mutáció egyre több országban terjed

Mint arról korábban a HáziPatika.com-on is beszámoltunk, december közepén az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) egy új mutációját azonosították Nagy-Britanniában. A kórokozó új változatáról eddig ugyan nem bizonyították, hogy súlyosabb lefolyású COVID-19-cet okozna, a fertőzőképessége azonban jóval meghaladja, az eddig ismert mutációkét, akár 70 százalékkal is gyorsabban terjedhet. Mindezek okán egyrészt Nagy-Britanniában sokkal szigorúbb korlátozó intézkedéseket léptettek életbe az ország e mutációval érintett területein, másrészt több ország is beutazási tilalmat rendelt el az Egyesült Királyságból érkezőkkel szemben. Franciaország napokra lezárta határait, emiatt a szigetországból se ki, se be nem juthatott senki, ezrek rekedtek a csatorna két oldalán a kompra vagy a csalagútra várva, mára azonban teljesen helyreállt a rend. Eközben Svédországban, Spanyolországban és Olaszországban is azonosították a koronavírus Nagy-Britanniában felfedezett új változatát.

Így került más országokba

A Svéd Egészségügyi Hivatal szombaton jelentette be: azonosították Södermanland megyében a koronavírus új változatát azután, hogy egy Nagy-Britanniából érkező utazó megbetegedett, és pozitív lett a vírustesztje. Sara Byfors, a hivatal munkatársa sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az utazót - akinek a személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra - Svédországba történt érkezése után elkülönítették, és eddig nem találtak újabb pozitív eseteket. Az új változattól tartva Svédország decemberben beutazási korlátozásokat rendelt el a Nagy-Britanniából érkezők részére. Hasonló intézkedéseket hozott több más európai uniós tagállam és a világ több országa is.

A Madridi Autonóm Közösségben a brit variánst négy személynél azonosították, három másik személy pedig gyanús, az ő esetükben még folyik a vírus genomjának szekvenálása - közölte a régió Közegészségügyi Igazgatósága. Antonio Zapatero, a régió egészségügyminiszter-helyettese elmondta, hogy a négy ember Nagy-Britanniából tért vissza. Az EFE hírügynökség jelentése szerint a madridi fertőzötteken kívül Franciaországban, Hollandiában és Dániában azonosították már a Nagy-Britanniában fertőző új variánst.

Olaszországban újabb hat ember tesztje lett pozitív a Nagy-Britanniában terjedő koronavírus-variánssal, így tíz körüli az országban ezzel a fertőzéssel regisztráltak száma - közölték az olasz egészségügyi hatóságok szombaton. A hat ember Londonból érkezett, december végén, röviddel a Nagy-Britanniából érkező járatok felfüggesztése előtt. A nápolyi Capodichino repülőtéren elvégzett teszt eredménye pozitív lett - közölte Campania régió elnöke, Vincenzo de Luca. Három másik fertőzöttet Velence régióban azonosítottak karácsony előtt, kettőt Pugliában, és kettőt, akiknek a tesztjét Rómába küldték megerősítésre, Abruzzóban.

Kanadát is elérte

Kanadát is elérte a koronavírus Nagy-Britanniában azonosított mutációja - közölte az észak-amerikai ország egészségügyi hatósága szombaton. A kórokozó új változatát Ontario tartományban mutatták ki egy durhami házaspár szervezetében. A tájékoztatás szerint a karanténba helyezett házaspár nem járt külföldön, és az sem ismert, hogy fertőzött emberekkel érintkezett volna. Kanada néhány napja tiltotta be a magáncélú és kereskedelmi légi járatokat Nagy-Britanniával egyelőre január 6-i hatállyal. Az Egyesült Királyságban azonosított mutáció az eddig ismert koronavírus-változatoknál jóval könnyebben terjed. Kanadában a járvány kitörése óta 540 941 fertőzöttet regisztráltak, akik közül 14 769-en hunytak el a kórban. A gyógyultak száma 450 669.

