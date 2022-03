Koronavírus: új hullámot hozhat az omikron alvariánsa

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai részlegének vezetője szerint egyes országok brutálisan gyorsan oldották fel a járványügyi korlátozásokat a kontinensen.

Globálisan az új fertőzések 99,8 százalékát az omikron variáns váltja ki napainkban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 22-i helyzetjelentése szerint. Az omikronnak több alvariánsa is ismert, és ezek közül is a BA.2 terjed a leghatékonyabban, amely a fertőzések közel 86 százalékáért felelős, jelentősen háttérbe szorítva így a BA.1.1 (9 százalék) és a BA.1 (4,3 százalék) alváltozatot egyaránt. Mint azt a Reuters hírügynökség írja, a BA.2 állhat a Kínában egyre inkább elharapódzó járvány hátterében, de egyes európai országokban, köztük például az Egyesült Királyságban és Németországban is megugrottak miatta a fertőzésszámok.

A BA.2 alvariáns terjedését a járványügyi korlátozások feloldása is segítheti. Fotó: Getty Images

A BA.2-ről ismert, hogy gyorsabban képes terjedni, mint a BA.1 és a BA.1.1, viszont a meglévő tudományos bizonyítékok arra utalnak, hogy valószínűleg nem okoz azoknál nagyobb gyakorisággal súlyos megbetegedést. Hasonlóan az omikron egyéb alvariánsaihoz, a jelenleg alkalmazott vakcinák hatékonysága a BA.2-vel szemben is alacsonyabb, mint a korábbi vírusváltozatok esetében. Mindazonáltal a harmadik, megerősítő oltással a védettség szintje részben visszaállítható, különösképpen a súlyos, akár végzetes kimenetelű megbetegedéssel szemben.

Az egyik legaggasztóbb kérdés a BA.2-vel kapcsolatban, hogy vajon képes-e újrafertőzni olyan embereket, akik korábban átestek koronavírus-fertőzésen a BA.1 alvariánssal, amely például Magyarországon is jelentősebb járványhullámot generált az idei év elején. Brit és dán adatokból arra lehet következtetni, hogy bár az újrafertőződés veszélye valóban számottevő olyan esetekben, amikor valaki egy korábbi variánst kapott el előzőleg, mint akár a deltát. Olyan azonban ritkán történik, hogy ugyanaz a beteg a BA.1 után a BA.2-vel is megfertőződjön.

Egyes szakértők szerint a közelmúltbeli esetszám-növekedésre egyszerűbb magyarázat lehet, hogy számos országban jelentősen enyhítették vagy akár teljesen el is törölték a járványügyi korlátozásokat. "Bizonyos szempontból meglehet, hogy a BA.2 csupán az a variáns, amely éppen akkor cirkulált, amikor az emberek felhagytak a maszkviseléssel" - mutatott rá dr. Andrew Pekosz, a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem virológusa. Bármi is legyen azonban a növekedő esetszámok oka, abban a legtöbb szakértő egyetért, hogy ez egy fontos emlékeztető, hogy a vírus továbbra is köztünk van, és nagy károkat okozhat, különösen az oltatlan és a kockázati csoportba tartozó csoportokban. "Ez továbbra is egy hatalmas közegészségügyi probléma, és a jövőben is az lesz" - hangsúlyozta Mark Woolhouse, az Edinburghi Egyetem epidemiológusa.