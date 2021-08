Koronavírus: továbbra is van elég Pfizer-vakcina

A Pfizer már több mint nyolc hónapja heti rendszerességgel szállítja Magyarországra a COVID-19 elleni vakcinát. Most már a 36. szállítmány is megérkezett, amely ezúttal 214 ezer dózisnyi oltóanyagot tartalmazott. Ezzel már a 8 millió adagot is meghaladja az országba szállított Comirnaty-vakcinák mennyisége - derült ki a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. friss közléséből.

Egy asszisztens előkészíti a koronavírus elleni oltóanyagot. Fotó: MTI/Balázs Attila

Két hónap alatt 3,2 millió adagot hoztak

A cég 2021 első negyedévében több mint 1,5 millió adag, koronavírus elleni oltóanyagot szállított Magyarországra. A második negyedévtől viszont jelentősen megnövelte a dózisok számát, így április és június között több mint 4,6 millió adagot juttattak el az országba. A harmadik negyedévben pedig eddig 3,2 millió adag vakcinát kaptunk a gyártótól a koronavírus-járvány elleni küzdelemhez.

Világszerte már 1,2 milliárd adagot szállítottak le

A Pfizer és a BioNTech egyébként az előrejelzések szerint idén 3 milliárd adag koronavírus-vakcinát gyárt és szállít világszerte. Mostanáig több mint 1,2 milliárd dózist állítottak elő és juttattak el a világ több mint 100 országába.

Teljes jóváhagyást kapott az Egyesült Államok szövetségi élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatóságától (FDA) az amerikai Pfizer és a német BioNTech gyógyszeripari vállalatok közösen kifejlesztett, koronavírus elleni vakcinája.