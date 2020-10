Koronavírus: több mint 3200 új eset és 65 halott itthon

Újabb 3286 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 71413-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 65 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 1699-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége idős, krónikus betegséggel küzdő személy volt. Az elmúlt nap két legfiatalabb áldozata két 34 éves férfi volt. Egyikük alapbetegségeiről egyelőre nincs információ, míg másikuk asztmával és epilepsziával is küzdött. Meghalt továbbá egy 44 éves férfi és egy 46 éves nő is.

Ismét rekordot döntött az új igazolt esetek száma. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

3753-an vannak kórházban

Jelenleg 51761 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon, 27 százalékuk budapesti. 3753-an szorulnak kórházi kezelésre, közülük 267-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 17953 személyt már gyógyultnak minősítettek. A legfrissebb adatok szerint 26396 személy van hatósági házi karanténban, és már több mint 1 millió koronavírustesztet végeztek el az ország akkreditált laboratóriumaiban.

Fontos a védekezés

Jelenleg a koronavírus-járvány második hullámának meredeken emelkedő szakasza zajlik egész Európában, így Magyarországon is. Ennek következtében a fertőzöttek száma dinamikusan emelkedik, így a védekezésben továbbra is nagy az egyéni felelősség szerepe. Már a szabadtéri rendezvényeken, gyűléseken, és a sportrendezvényeken is kötelező a maszkviselés, a hatósági házi karantén megszegése esetén kiszabható büntetést pedig megemelték. Ezek mellett továbbra is kötelező a maszk használata az üzletekben, a tömegközlekedési eszközökön, a mozikban, a színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is.

Az új típusú koronavírus közösségi terjedésének megfékezése érdekében javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak. Ezek mellett pedig ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

